В Тульской области стартовал приём заявок на «Студенческую весну»

В этом году в жюри войдут федеральные эксперты «Таврида АРТ», что позволит участникам побороться за право выступить на итоговом гала-концерте «Тульской студенческой весны». В прошлом году на фестиваль заявились более 800 студентов из более чем 30 учебных заведений региона, а лауреатами стали коллективы ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Тульского областного колледжа культуры и искусства.

Фестиваль проводится по девяти номинациям: вокал, инструментал, танцы, театр, оригинальный жанр, медиа, видео и арт. В направлениях «Медиа», «Видео» и «Арт» можно представить уже готовые работы, остальные — требуют живого выступления.