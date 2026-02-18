  1. Моя Слобода
«Никого ругать не буду»: Дмитрий Миляев о том, почему сельские старосты обращаются напрямую к губернатору 

На встрече активисты задали около 30 вопросов на различные темы.

«Никого ругать не буду»: Дмитрий Миляев о том, почему сельские старосты обращаются напрямую к губернатору 
Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 18 февраля, в ходе встречи с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления губернатор Дмитрий Миляев услышал около 30 вопросов, касающихся различных муниципальных проблем. Среди них были вопросы о ремонте больниц, сносе аварийных построек, реконструкции очистных сооружений и оборудовании пешеходных переходов.

Один из участников встречи задал вопрос о том, почему жители предпочитают обращаться напрямую к губернатору, минуя местных чиновников. 

«Никого ругать не буду. Дело в том, что такие встречи — событие нечастое. Мы не общаемся каждый день, будь то личные приемы или подобные большие собрания. Думаю, что на некоторые вопросы главы администрации давали вполне конкретные ответы, а на другие — более расплывчатые. Люди просто хотят удостовериться, что их вопрос обязательно будет решен, — подчеркнул глава региона. 

Дмитрий Миляев отметил, что региональные программы поддержки («Народный бюджет», «Наш район») работают и обеспечивают определенный прогресс, хотя иногда возникают трудности с финансированием и процедурой отбора заявок. В завершение он добавил:

«Наши программы развиваются, и это подтверждает спрос на них со стороны жителей. Главное — наладить эффективное взаимодействие на всех уровнях власти, чтобы каждая проблема находила достойное решение», — заключил губернатор. 

сегодня, в 15:38 −3
