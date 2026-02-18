  1. Моя Слобода
На встрече Миляева с активистами ТОС обсудили реконструкцию очистных в Кимовске

К главе региона обратилась руководитель ТОС «Микрорайон „КРЭМЗ“» из Кимовска Нина Тарасюгина.

Фото Алексея Пирязева.

Нина Тарасюгина рассказала, что в 2023 году на встрече с губернатором обозначили проблему неудовлетворительного состояния местных очистных сооружений. Тогда говорили о необходимости строительства станции водоподготовки и в целом о модернизации системы водоснабжения и водоотведения, замене сетей. 

Нина Тарасюгина спросила, будут ли решены эти проблемы и как скоро.

Снимок.PNG

Зампред регионального правительства Наталья Аникина рассказала, что Кимовские очистые вошли в перечень объектов, которые должны быть реконструированы по поручению Президента.

Наталья Аникина

«По этому перечню правительство ведет плановую работу, уже 4 очистных уже построено, 5 в работе, еще на 2 уже есть проекты. По Кимовску проекта пока нет, поскольку не определен источник финансирования. Но они заявлены во все программы и ждут своей очереди». 

Как пояснил Дмитрий Миляев, в адрес Президента с просьбой помочь федеральными деньгами реконструкцию самых критичных очистных сооружений в регионе обращался еще Алексей Дюмин. Глава государства одобрил перечень из 11 объектов.

«Средства на них не поступают одномоментно, а поэтапно, в рамках вступающих силу федеральных программ», — уточнил Миляев.

Из этого списка 4 объекта уже построено: это очистные в Дубне, Славном, Арсеньево и Воскресенском. В этом году введут в работу объект в Теплом и цех механического обезвоживания осадка на тульских очистных — большой дорогостоящий проект. Также в стадии строительства сооружения в Донском, Киреевске, Суворове: ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. На стадии проектирования — очистные в Веневском и Алексинском районах, ждут проектов Кимовск и Ясногорск. 

«Так что перспективы в решении этого вопроса в обозримом будущем у нас есть», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

сегодня, в 15:00
