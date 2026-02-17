  1. Моя Слобода
В Тульской области хотят ограничить движение школьных автобусов из-за непогоды

Ограничение коснется и массовых мероприятий.

В Тульской области хотят ограничить движение школьных автобусов из-за непогоды
Фото правительства Тульской области.

Накануне, 16 февраля, в правительстве Тульской области прошло внеплановое заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности на дорогах из снегопада и метели. 

Зам. губернатора Тульской области Владимир Цибульский подчеркнул, что первоочередной задачей является оперативная и качественная работа дорожных служб, обеспечивающих проходимость дорог в сложных метеоусловиях.

Начальник управления Госавтоинспекции Игорь Пекулов доложил, что с утра были усилены наряды ГАИ на трассе: к 9.50 на дежурство вышло дополнительно 34 экипажа. Задача сотрудников — контролировать обстановку на наиболее загруженных участках и оперативно реагировать на происшествия.

Директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников сообщил, что на региональных дорогах задействовано 203 единицы специализированной техники, занятой очисткой трасс и обработкой антигололёдными материалами. Особое внимание уделено дорогам, имеющим социальную значимость и популярным маршрутам общественного транспорта.

Зам. губернатора дал поручения дорожным службам и органам местной власти увеличить интенсивность работ по очистке дорог, обработать трассы реагентами.

«Главам администраций муниципалитетов совместно с министерством образования Тульской области в целях безопасности детей необходимо принять решение об ограничении движения школьных автобусов по маршрутам. Руководителям органов местного самоуправления и организаторам мероприятий — по возможности перенести массовые уличные мероприятия, чтобы минимизировать риски, связанные с непогодой», — отметил Цибульский.

Дорожные службы продолжат работать в круглосуточном режиме готовности ввиду прогноза повторного снегопада 19 февраля.

сегодня, в 09:41 0
