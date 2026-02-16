Стадо овец уничтожило соседский участок в Богородицке

С владельца животных требуют 117 тысяч рублей.

Фото из архива Myslo.

В Богородицке межрайонный суд рассмотрит иск о взыскании ущерба, причиненного в результате выпаса животных без присмотра, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Истец заявляет, что 11 октября 2025 года на его огороженный земельный участок проникло стадо овец, принадлежащих ответчику. Выпас животных осуществлялся без присмотра.

Овцы уничтожили декоративные растения, испортили строительный песок и повредили бассейн. А из-за протечки бассейна погибла разведенная в нем рыба. Все это «овечье буйство» попало на записи камер. Причиненный истцу ущерб составил 117 000 рублей.

Заседание по этому делу состоится 2 марта в 14.00.