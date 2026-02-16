Тульская область закупит недостающую снегоуборочную технику для муниципалитетов

Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства.

Фото из архива Myslo.

В ходе совещания министр транспорта Тульской области Светлана Воскресенская сообщила, что впервые в регионе проведен анализ количества техники, необходимой муниципалитетам необходимой ля качественной и своевременной очистки дорог и улиц.

«Анализ показал потребность в 142 удиницах техники. Закупка будет проводиться постепенно за счёт средств дорожного фонда региона — это около 970 млн рублей», — отметила Воскресенская.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам внимательно контролировать график закупок и оптимизировать использование имеющихся ресурсов для минимизации последствий недостатка техники.