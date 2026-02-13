  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк задолжал 9 млн рублей: приставы арестовали его активы, автопарк и 19 объектов недвижимости - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк задолжал 9 млн рублей: приставы арестовали его активы, автопарк и 19 объектов недвижимости

Кроме того, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Не желая получить судимость, он выплатил всю сумму долга.

Туляк задолжал 9 млн рублей: приставы арестовали его активы, автопарк и 19 объектов недвижимости
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В отделении судебных приставов Зареченского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местного предпринимателя задолженности на сумму свыше 9 млн рублей.

Мужчина долгое время уклонялся от выплат. Приставы списали деньги с его банковских счетах и наложили запрет на регистрационные действия в отношении шести автомобилей и 19 объектов недвижимости. Кроме того, был наложен арест на доли предпринимателя в уставном капитале нескольких фирм.

Сотрудники ФССП выяснили, что объекты недвижимости находятся в ипотеке и сдаются в аренду подконтрольным должнику юрлицам. Деньги от аренды на счета предпринимателя не поступают и в счет погашения долга не списываются. .

Органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Не желая получить судимость, коммерсант полностью выплатил долг.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
судебные приставы долг исполнительное производство УФССП России по Тульской области
Место
Тульская область Тула
Директор плавского Центра культуры и досуга незаконно предоставил бизнесмену помещение под обувную мастерскую
Дежурная часть
Директор плавского Центра культуры и досуга незаконно предоставил бизнесмену помещение под обувную мастерскую
сегодня, в 12:12, 76 1253 1
Любовь по-тульски: 7 идей для идеального свидания
Жизнь Тулы и области
Любовь по-тульски: 7 идей для идеального свидания
сегодня, в 14:27, 72 1059 4
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
сегодня, в 07:00, 152 2881 2
Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2025»
Жизнь Тулы и области
Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2025»
сегодня, в 21:15, 43 302 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Школьницы из Тульской области примут участие в творческой смене в «Орленке»
Школьницы из Тульской области примут участие в творческой смене в «Орленке»
Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2025»
Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2025»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.