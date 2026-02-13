Туляк задолжал 9 млн рублей: приставы арестовали его активы, автопарк и 19 объектов недвижимости

Кроме того, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Не желая получить судимость, он выплатил всю сумму долга.

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В отделении судебных приставов Зареченского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местного предпринимателя задолженности на сумму свыше 9 млн рублей.

Мужчина долгое время уклонялся от выплат. Приставы списали деньги с его банковских счетах и наложили запрет на регистрационные действия в отношении шести автомобилей и 19 объектов недвижимости. Кроме того, был наложен арест на доли предпринимателя в уставном капитале нескольких фирм.

Сотрудники ФССП выяснили, что объекты недвижимости находятся в ипотеке и сдаются в аренду подконтрольным должнику юрлицам. Деньги от аренды на счета предпринимателя не поступают и в счет погашения долга не списываются. .

Органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Не желая получить судимость, коммерсант полностью выплатил долг.