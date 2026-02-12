Как благоустроят пляж в Центральном парке к этому лету

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Зампред регионального правительства Наталья Аникина провела совещание по подготовке к предстоящему купальному сезону.

Планируется обновить два пляжа в Веневском и Богородицком районах.

Также пройдёт комплексное благоустройство пляжа в Центральном парке Тулы. Проект предусматривает создание различных функциональных зон с сохранением фирменного стиля парка.

Общая площадь пляжной зоны увеличится с 3500 до 8500 кв. м, а купальная зона станет больше в полтора раза — до 5000 кв. м. Для детей обустроят отдельную безопасную зону с ограждениями и пирсом.

Также обновят детскую площадку. Будут построены два пирса: для купания и для прогулок у воды. Пляжную инфраструктуру дополнят шезлонгами с навесами, современными спасательными постами, душевыми и раздевалками.

Спортивная зона будет включать четыре волейбольные площадки с судейскими вышками, которые будут работать с ранней весны до поздней осени. Пляжная территория парка будет открыта круглый год за счет обустройства зон отдыха с другой стороны пруда и новых дорожек.

На совещании обратили внимание на необходимость усиления контроля за несанкционированными пляжами в части установки знаков, запрещающих купание, обеспечения регулярного патрулирования, привлечения к административной ответственности.

Наталья Аникина отметила, что губернатор Дмитрий Миляев уделяет повышенное внимание вопросам безопасности на водных объектах, соответствия пляжных зон нормативным требованиям и их содержанию.

— Подготовка должна быть поэтапной и всесторонней: от водолазных обследований водоемов до укомплектованности спасательных постов. Каждая пляжная зона должна быть своевременно подготовлена к купальному сезону, — подчеркнула Наталья Аникина.