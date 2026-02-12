  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как благоустроят пляж в Центральном парке к этому лету - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Как благоустроят пляж в Центральном парке к этому лету

Летом в Тульской области официально будут работать 70 пляжей.

Как благоустроят пляж в Центральном парке к этому лету
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Зампред регионального правительства Наталья Аникина провела совещание по подготовке к предстоящему купальному сезону.

Планируется обновить два пляжа в Веневском и Богородицком районах.

Также пройдёт комплексное благоустройство пляжа в Центральном парке Тулы. Проект предусматривает создание различных функциональных зон с сохранением фирменного стиля парка. 

Общая площадь пляжной зоны увеличится с 3500 до 8500 кв. м, а купальная зона станет больше в полтора раза — до 5000 кв. м. Для детей обустроят отдельную безопасную зону с ограждениями и пирсом. 

Также обновят детскую площадку. Будут построены два пирса: для купания и для прогулок у воды. Пляжную инфраструктуру дополнят шезлонгами с навесами, современными спасательными постами, душевыми и раздевалками. 

Спортивная зона будет включать четыре волейбольные площадки с судейскими вышками, которые будут работать с ранней весны до поздней осени. Пляжная территория парка будет открыта круглый год за счет обустройства зон отдыха с другой стороны пруда и новых дорожек.

На совещании обратили внимание на необходимость усиления контроля за несанкционированными пляжами в части установки знаков, запрещающих купание, обеспечения регулярного патрулирования, привлечения к административной ответственности.

Наталья Аникина отметила, что губернатор Дмитрий Миляев уделяет повышенное внимание вопросам безопасности на водных объектах, соответствия пляжных зон нормативным требованиям и их содержанию.

— Подготовка должна быть поэтапной и всесторонней: от водолазных обследований водоемов до укомплектованности спасательных постов. Каждая пляжная зона должна быть своевременно подготовлена к купальному сезону, — подчеркнула Наталья Аникина.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской области подготовка к купальному сезону пляжи
Место
Тульская область
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
сегодня, в 07:00, 96 1058 2
Где в Туле не будет света 13 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 13 февраля
вчера, в 21:49, 94 2912 0
Дмитрий Миляев доложил вице-премьеру о перезагрузке системы образования
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев доложил вице-премьеру о перезагрузке системы образования
сегодня, в 10:55, 10 295 -4
Доступный китайский: почему студенты из Поднебесной едут учиться в Тульскую область
Жизнь Тулы и области
Доступный китайский: почему студенты из Поднебесной едут учиться в Тульскую область
сегодня, в 09:46, 10 434 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Веневский суд назначил штраф «экстремисту-коллекционеру»
Веневский суд назначил штраф «экстремисту-коллекционеру»
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление
Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и низкое давление

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.