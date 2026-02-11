  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский «Арсенал» по итогам серии пенальти со счётом 5:3 обыграл «Волгарь» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский «Арсенал» со счётом 5:3 обыграл «Волгарь»

Контрольный матч с астраханским клубом состоялся на тренировочных сборах.

Тульский «Арсенал» со счётом 5:3 обыграл «Волгарь»
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

На поле туляки вышли следующим составом: Цулая, Ботака, Попов, Большаков, Пенчиков, Горбунов, Раздорских, Мирзов, Гулиев, Максимов, Игнатьев.

Первый гол астраханцы забили спустя три минуты после стартового свистка. На 20-й минуте в ворота туляков влетел второй мяч. На 38-й минуте с пенальти ворота «Волгаря» поразил Резиуан Мирзов.

На 59-й минуте матча Пенчиков замкнул головой пас от Мирзова – 2:2. Спустя две минуты у туляков прошла ротация: вышли Сангаре, Кармаев, Пуцко, Исаенко, Плотников, Брнович, Рейес, Алинви, Соколов, Обрывков и Богданец.

За 21 минуту до конца основного времени «Волгарь» вырвался вперёд, но уже спустя три минуты Брнович сравнял счёт – 3:3. Затем «Арсенал» забил два пенальти – отличились Рейес и Алинви.

Итоговый счёт – 5:3 в пользу нашего клуба!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:10 0
Другие статьи по темам
Событие
футбол тульский Арсенал спорт контрольный матч Арсенала
Место
Тула
В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартует «Большая демографическая неделя»
сегодня, в 14:04, 86 856 0
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
Жизнь Тулы и области
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
сегодня, в 12:03, 57 3162 -3
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 54 2468 -24
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 43 3380 9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле ищут 46-летнего Геннадия Гарного
В Туле ищут 46-летнего Геннадия Гарного
Депутату Илье Степанову выразили благодарность за решение проблемы с электричеством
Депутату Илье Степанову выразили благодарность за решение проблемы с электричеством

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.