Тульский «Арсенал» со счётом 5:3 обыграл «Волгарь»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

На поле туляки вышли следующим составом: Цулая, Ботака, Попов, Большаков, Пенчиков, Горбунов, Раздорских, Мирзов, Гулиев, Максимов, Игнатьев.

Первый гол астраханцы забили спустя три минуты после стартового свистка. На 20-й минуте в ворота туляков влетел второй мяч. На 38-й минуте с пенальти ворота «Волгаря» поразил Резиуан Мирзов.

На 59-й минуте матча Пенчиков замкнул головой пас от Мирзова – 2:2. Спустя две минуты у туляков прошла ротация: вышли Сангаре, Кармаев, Пуцко, Исаенко, Плотников, Брнович, Рейес, Алинви, Соколов, Обрывков и Богданец.

За 21 минуту до конца основного времени «Волгарь» вырвался вперёд, но уже спустя три минуты Брнович сравнял счёт – 3:3. Затем «Арсенал» забил два пенальти – отличились Рейес и Алинви.