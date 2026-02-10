В тульских лесах фотоловушки снимают, как дикие животные обедают в зимних столовых

Фото минсельхоза Тульской области.

В лесах Тульской области продолжают наблюдать за дикими животными с помощью фотоловушек, рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Поесть приходят лоси, кабаны и косули. Также в кадр попала лисица.

Регулярная подкормка позволяет животным легче пережить зиму.

«Для восполнения дефицита минералов специалисты создают солонцы из расчета одна площадка на тысячу гектаров, расходуя около 20 килограммов соли в год на точку, а также заготавливают сено и веники», — рассказали в ведомстве.