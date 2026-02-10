  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских лесах фотоловушки снимают, как дикие животные обедают в зимних столовых - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В тульских лесах фотоловушки снимают, как дикие животные обедают в зимних столовых

Поесть приходят лоси, кабаны, косули и лисицы.

В тульских лесах фотоловушки снимают, как дикие животные обедают в зимних столовых
Фото минсельхоза Тульской области.

В лесах Тульской области продолжают наблюдать за дикими животными с помощью фотоловушек, рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

iKRAJOA9iMXg9imjsTrhQdPDxhhcqq2MMQttIiD4bliDzzsirTOnpIv4lqMJ49dwuEAsQvbuMm_N4G32EhvCiePH.jpg

YnzJwgbRzT3AvqzVh-ltDCUnm_TZkMWuq-NZqOaq6Vpv6YwfzfN3D7RDxXJp0id84_ywDRz6A1jm8nML_Patjoqz.jpg

Поесть приходят лоси, кабаны и косули. Также в кадр попала лисица.

_XNLeusQ1p2A2ehvd5LP0BFyk0kt7B4MeDLJ850MCvWDRUYTQ8QRT0z7InlKTMfpdU7_FEFc53GJpDzaiPEz9CSt.jpg

Регулярная подкормка позволяет животным легче пережить зиму.

«Для восполнения дефицита минералов специалисты создают солонцы из расчета одна площадка на тысячу гектаров, расходуя около 20 килограммов соли в год на точку, а также заготавливают сено и веники», — рассказали в ведомстве.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:45 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
животные корм
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
Жизнь Тулы и области
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
сегодня, в 13:32, 94 1839 -23
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
Жизнь Тулы и области
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
сегодня, в 11:43, 56 4141 2
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении Telegram
Жизнь Тулы и области
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении Telegram
сегодня, в 15:57, 48 1138 -27
Башню снесло. Сотрудница «Поленово» заявила о проблемах в музее и стала фигуранткой дела о растрате
Дежурная часть
Башню снесло. Сотрудница «Поленово» заявила о проблемах в музее и стала фигуранткой дела о растрате
сегодня, в 17:05, 42 2401 18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель проехал по встречке и повернул на красный
В Туле водитель проехал по встречке и повернул на красный
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.