Где в Туле не будет электричества 9 февраля

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей».

В понедельник, с 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Староникитская, 10, 10-а, 73, 73-а, 73-д,
  • ул. Оборонная, 2-22 (чётн.), 9-а, 10-а, 23-а,
  • ул. Пионерская, 1-61, 1-а, 18-а, 33-а, 35-а,
  • Хлебная площадь, 4,
  • ул. Войкова, 1-11, 29 (нечётн.), 4-14, 22-28 (чётн.), 24-а,
  • ул. Советская, 82,
  • ул. Рязанская, 40, 40-б, 42,
  • Красноармейский пр-т, 15, 19-а, 26,28, 32,
  • ул. Сойфера, 19,
  • Новомосковское шоссе, 64-а,
  • ул. Профсоюзная, 2, 2-а, 3, 4, 6,
  • ул. Привокзальная, 5-9 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 18-а,
  • ул. Н. Краснослободская, 12-36 (чётн.) 33, 35, 37,
  • пер. Привокзальный, 12-16 (чётн.),
  • пос. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 12-72 (чётн.), 2, 2-а, 4, 6.

