Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности

В Туле 39-летний местный житель признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 18 мая 2023 года обвиняемый в одной из групп «Телеграма» оставил комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года. Кроме этого, на тот же срок ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.