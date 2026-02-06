  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности

В Туле 39-летний местный житель признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 18 мая 2023 года обвиняемый в одной из групп «Телеграма» оставил комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года. Кроме этого, на тот же срок ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 16:52 0
Другие статьи по темам
Прочее
экстремизм Тула приговор УФСБ
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1621 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2684 13
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2954 2
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 694 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина изменится движение трамваев
В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина изменится движение трамваев
Заместителю председателя общественной палаты РФ подарили книгу о героях, защищавших Тульскую землю
Заместителю председателя общественной палаты РФ подарили книгу о героях, защищавших Тульскую землю

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.