Минобороны расширило список болезней, запрещающих службу по контракту

Перечень дополнили с 26 до 35 позиций.

Фото Алексея Пирязева.
Минобороны расширило список заболеваний, при которых нельзя будет пройти службу по контракту. Ранее перечень включал 26 заболеваний, теперь их станет 35.
 
К новым категориям относятся заболевания сахарного диабета любого типа, болезней кровеносных сосудов и последствий травм позвоночника и конечностей, влияющих на здоровье средней тяжести.
 
«Врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности», — уточняют РИА Новости.

Фотограф:
31 января, в 13:18
