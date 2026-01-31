Минобороны расширило список болезней, запрещающих службу по контракту

Минобороны расширило список заболеваний, при которых нельзя будет пройти службу по контракту. Ранее перечень включал 26 заболеваний, теперь их станет 35.
К новым категориям относятся заболевания сахарного диабета любого типа, болезней кровеносных сосудов и последствий травм позвоночника и конечностей, влияющих на здоровье средней тяжести.
«Врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности», — уточняют РИА Новости.