Минобороны расширило список болезней, запрещающих службу по контракту

Перечень дополнили с 26 до 35 позиций.

Фото Алексея Пирязева.

Минобороны расширило список заболеваний, при которых нельзя будет пройти службу по контракту. Ранее перечень включал 26 заболеваний, теперь их станет 35.

К новым категориям относятся заболевания сахарного диабета любого типа, болезней кровеносных сосудов и последствий травм позвоночника и конечностей, влияющих на здоровье средней тяжести.