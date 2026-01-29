  1. Моя Слобода
В тульской «Октаве» откроется обновленное книжное пространство

Оно объединит в себе библиотеку, лекторий, книжный магазин и площадку для тематических мероприятий.

В тульской «Октаве» откроется обновленное книжное пространство
Фото: Александр Воронин, пресс-служб кластера "Октава"

С 1 февраля флагманский книжный магазин проекта — «Манифест» — начнёт работу на втором этаже Музея станка. Официальное открытие пространства и старт обновлённой программы состоится 27 февраля. Это будет запуск нового культурного пространства, где независимая литература становится частью музейного и городского контекста.

В честь открытия состоится бесплатное мероприятие, которое стартует 27 февраля, в 18.30, на втором этаже Музея станка. Гостей ждёт вечер, собранный вокруг книги, разговора и атмосферы.

Центральным событием станет встреча с автором книги «Заводские настройки» Александрой Ручьевой. Разговор будет посвящён теме индустриального наследия, памяти, среды и человека в системе производства и города — тому, как заводская культура влияет на мышление, идентичность и сегодняшнюю реальность.

Модератором встречи выступит тульский книжный блогер Татьяна Фонарева. Формат предполагает живой диалог, вопросы из зала и неформальное общение — без академической дистанции и официоза.

программа мероприятия
  • 18.00 – 18.30 — сбор гостей,
  • 18.30 – 19.30 — встреча с Александрой Ручьевой, автором книги «Заводские настройки», (модератор Татьяна Фонарева),
  • 19.30 – 20.00 — экскурсия по выставке «Дело техники».

Вход на торжественное открытие свободный, возрастное ограничение – 6+.

29 января, в 19:42 +1
