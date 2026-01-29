Трамвай в Туле: за или против? Собрали мнения туляков

Трамвайное движение в Туле — тема № 1 для обсуждения в Сети. С момента трагичной аварии на Пролетарском мосту, когда вагон сошел с рельсов, на город словно обрушилось «трамвайное проклятие». На этой неделе в телеграм-канале Myslo и на портале новости о происшествиях с трамваями занимали топовые позиции.



Туляки негодуют и активно обсуждают «трамвайный бунт» — под каждым из постов десятки комментариев. Собрали самые интересные из них. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

О застрявших на путях «водилоидах»

Со снежным циклоном в Туле проснулись любители застревать на путях или парковаться на них.

Евгеша: «Удивительно, что пассажиры трамвая его там не закопали».



Семён: «Сколько это будет продолжаться?! Садитесь все уже в автобус. Вы не умеете водить машину, вы не знаете правил!»

Андрей Григорьев: «У них там что, зимнее обострение? Зима влияет на вакуум в пустой безмозглой голове?»

Павел Семенов: «Надо ввести Единый государственный реестр шальных на путях (ЕГРШнП)».



Наталья: «Я так понимаю, где-то конкурс объявили, на звание самоход/ вездеход года? что хоть на кону то стоит? Стотыщпясот?

Чего все повально полезли на трамвайные пути?»

Борис: «Вы заметили одну особенность? У них у всех есть лопаты с собой».

Светлана визажист (Тула): «В Мясново постоянно застревают. ЕЖЕДНЕВНО! На участке путей от Н.Студёнки по Павшинского моста. Почему туляки не видят судов над такими водителями? Почему ГАИ бездействует? Ведь они задерживают людей по пути на работу, принося бизнесу убытки. А штрафами с таких „особо одарённых“ водил можно было бы существенно пополнить бюджет города».

Alexey M.: «Когда начнут публиковать в новостях цифры штрафов, на которые попадают эти водятлы на „ЖЫПАХ“, тогда их возможно станет поменьше…»



Галина: «Трамвай не уступил дорогу на рельсах машине?»



Vikstt Vikstt: «Выдавать таким удостоверение водителя трамвая, а на автомобили отбирать пожизненно, тягу к трамвайным путям в нем не задушить…»



Denis: «Сегодня не посчастливилось сесть на трамвай впервые за последний год и пришлось выходить через две остановки, потому что впереди было ДТП. Год назад один раз попытался сесть на трамвай, прождал его полчаса, чтобы услышать, что он едет в депо. Уберите эти трамваи уже нафиг, это неудачный транспорт для Тулы. Закатайте рельсы в асфальт и пустите по ним рейсовые автобусы! Это будет в сто раз эффективнее, чем тратить свое время на эти калымаги. Я уже не успеваю читать новости про аварии на трамвайных путях до того как появляются новые».



Светлана: «Надо не трамваи убирать, которые возят миллионы людей и едут по своей выделенной линии, а „учить“ раз и на всегда водилоидов, которые считают что они самые умные и едут там, где им не положено, бросают свои машины где хотят, и не думают, что мешают проезду трамвая и 1000 людям которые едут в них. Вот кого надо убирать с дорог города».



ВЕРА К: «Трамвай, + ко всем комментариям, ещё и экологически чистый вид транспорта, от него выхлопов нет, как от авто. Поэтому большинство людей за трамвай».

Asd: «Если сделать, как вы предлагаете, придется полностью запретить въезд в город автомобильного транспорта. Все равно он будет круглосуточно стоять в пробках. Вообще, прежде чем раздавать советы, рекомендую ознакомиться с научным подходом к организации транспортных потоков.

Людей в городе в 70-x жило значительно больше, но никаких пробок не было. Проблемы с рельсами из-за того, что они должны быть обособленными. Их нельзя совмещать с автодорогой. Конечно, деньги нужно выделять на своевременную замену».



Подписчик предложил отделить трамвайные пути от основных дорог.





Asd: «Сделать рельсы обособленными легко. Вешаешь знаки движения по полосам, рисуешь сплошную разметку и несколько камер для контроля.

И пропускная способность сразу возрастает в 10 раз».

Андрей Григорьев: «Отделить запросто можно и ничего плохого не произойдет. Нужно только понимание и желание этого со стороны города».



Алексей Раут: «Может быть, просто порядок навести? Непрерывные пробки решают не штрафами тех, кто спешит по разным основаниям, а повышением качества и количества дорожной сети!!! Относительно „парковки“ — сколько лет не интегрируют информацию баз инвалидов в систему ЦОДД и ГИБДД. И получается, что инвалиды СВО, да и не только СВО, не могут припарковать свои автомобили у социально значимых объектов — все занято люксовыми иномарками со знаками „инвалид“ практически нарисованными фломастером…»

Стрелки перевели?

Трамваи в Туле сходят с рельсов или «идут вразрез» буквально каждый день. Вот что думают туляки.

Евгения: «Уже почти каждый день сходят, кошмар! А кто-нибудь несёт ответственность за состояние трамвайных путей и подвижного состава?! Не пора ли спросить у этих людей, как так-то?!»

Anastasia Nightheaven: «Под вагоном при повороте по вине водителя перевелась стрелка» — водитель на ходу выпрыгнул из трамвая и, ринувшись под колеса, специально смещал стрелку, так что ли?»

Andrew: «Какие запрещённые вещества они принимают перед вынесением вердикта. Это точно нарики писали вывод о виновности водителя».

Вадим: «По вине водителя трамвая на город упал метеорит и все погибли».

Ольга | Недвижимость: «Когда в городе уже уберут этот вид транспорта?»



Елена Владимировна: «Убрать трамваи, проблем будет меньше, пути не ремонтировать, лучше троллейбусов побольше пустить по этим маршрутам».



Yu Yu: «Стрелка была неисправна. Мы ехали чуть раньше на другом трамвае. Перед нами стоял 13, не мог перевести стрелку. Водитель из нашего трамвая бегала с ломом помогать. Но у них не получилось перевести стрелку, так и поехали все через Демидовскую плотину».

Alexey Kapralov: «У нас реально может продадут уже трамваи? Что происходит?)))»



Ольга: «Это уже требует очень серьезного внимания и решений! Убрать их из города!!!»



Вадим: «Круговорот трамваев на дороге».

Ta Nya: «Машины влетают в трамваи когда… Не говорят что машины убрать надо. Для отдельных районов города трамваи жизненно необходимы. Для многих жителей он является основным видом транспорта, школьники в центр города на экскурсии едут большими группами, в современных автобусах им вряд ли удаётся разместиться. Вопрос не только в ветхости трамваев и путей».



Илья Борисов: «Чё все так возбудились-то? Снегом-льдом все стрелки забиты, вот и не переводятся как надо, самопроизвольно переключаются. Стрелки надо менять, ставить автоматические и с обогревом — тогда и работать будут как часы в любую погоду. А то, что вагоны угла дали — ну и ничего, назад сдадут и дальше поедут. А машинки пусть боятся и не приближаются))».

Максим Тюриков: «Прилично. Покатайтесь в Криволучье/Щегловке/проспекту в часы пик. Трамваи всегда ездят заполненные, и если им дать выделенную полосу в центре, они будут возить ещё больше».



Евгения: «Если не могут содержать трамвайные пути, то зачем на них гробить новые трамваи, за немыслимые суммы… Может хотя бы об этом подумают, если людей им не жалко… Здесь, наверное, тоже водитель виноват, что стрелка перевелась… Как они так быстро и без экспертизы делают такие громкие выводы…не понятно».



Алексей: «Во многих городах всего мира признали ошибку и восстанавливают трамваи!!! Лучше изучите мировой опыт в урбанистике!»

Туляки продолжают спорить в комментариях. А вы как считаете, нужны ли Туле трамваи или их лучше убрать?