В бюджете Тульской области заложили 2 млрд рублей на закупку препаратов для льготников

В 2025 году местные жители оставили около 460 таких заказов.

Фото freepik.com.

В бюджете региона в этом году заложено порядка 2 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для тульских льготников. Сельские жители могут купить лекарства в ближайшем ФАПе или заказать их доставку онлайн (кроме льготных препаратов), рассказали в региональном минздраве.

Отмечено, что в регионе снижается количество обращений людей по вопросам лекарственного обеспечения.

В 2026 году сохранены действующие в регионе меры поддержки медработников. В том числе будет продолжена практика предоставления служебного жилья и компенсации за наем жилых помещений медработникам.

«В этом году минздрав продолжит развитие целевой подготовки медработников. В Тульском областном медицинском колледже и Ефремовском филиале Рязанского государственного медуниверситета в этом году примут на обучение свыше 600 студентов, в том числе на целевые места», — отметили в минздраве.

Параллельно продолжается подготовка молодых врачей: более 40 ординаторов уже занимаются врачебной практикой, а до конца года в больницы устроятся еще 26 выпускников медицинских вузов.