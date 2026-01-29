  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В бюджете Тульской области заложили 2 млрд рублей на закупку препаратов для льготников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В бюджете Тульской области заложили 2 млрд рублей на закупку препаратов для льготников

В 2025 году местные жители оставили около 460 таких заказов.

В бюджете Тульской области заложили 2 млрд рублей на закупку препаратов для льготников
Фото freepik.com.

В бюджете региона в этом году заложено порядка 2 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для тульских льготников. Сельские жители могут купить лекарства в ближайшем ФАПе или заказать их доставку онлайн (кроме льготных препаратов), рассказали в региональном минздраве. 

Отмечено, что в регионе снижается количество обращений людей по вопросам лекарственного обеспечения.

В 2026 году сохранены действующие в регионе меры поддержки медработников. В том числе будет продолжена практика предоставления служебного жилья и компенсации за наем жилых помещений медработникам.

«В этом году минздрав продолжит развитие целевой подготовки медработников. В Тульском областном медицинском колледже и Ефремовском филиале Рязанского государственного медуниверситета в этом году примут на обучение свыше 600 студентов, в том числе на целевые места», — отметили в минздраве. 

Параллельно продолжается подготовка молодых врачей: более 40 ординаторов уже занимаются врачебной практикой, а до конца года в больницы устроятся еще 26 выпускников медицинских вузов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
29 января, в 17:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
минздрав льготники лекарства медики
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
сегодня, в 12:16, 111 1540 -4
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 22:07, 64 1188 -4
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
сегодня, в 16:26, 57 1567 -2
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
сегодня, в 17:03, 38 877 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Вильямса водитель совершил неожиданный маневр
На ул. Вильямса водитель совершил неожиданный маневр
Нейросети почти так же востребованы у студентов, как и онлайн-книги
Нейросети почти так же востребованы у студентов, как и онлайн-книги

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.