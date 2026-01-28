В детском лагере «Орленок» летом откроются два новых корпуса

В каждом из них смогут отдыхать по 25 юных туляков.

Они будут оборудованы в рамках реализации федеральной программы модернизации организаций детского отдыха. Первый модуль уже собран, ожидается монтаж второго. Модули – просторные, комфортные, с удобствами. В них предусмотрено большое пространство для досуга и отдыха, отдельные помещения для сушки вещей и хранения сумок.

Также к лету в «Орленке» планируют благоустроить территорию и оборудовать эстраду с навесом для проведения мероприятий. За счёт новых модулей наполняемость лагеря вырастет – за смену «Орленок» сможет принимать до 196 детей.

– Мы продолжаем модернизацию и реконструкцию загородных лагерей в соответствии с поручением губернатора. Оздоровительные лагеря требуют регулярного внимания. Сроки работ сжатые, поэтому к ним приступают сразу после летнего сезона. Особое внимание – обновлению материально-технической базы. Спрос на летний отдых детей очень высокий. Будем стремиться и дальше работать в этом направлении, – отметил глава администрации Тулы Илья Беспалов.