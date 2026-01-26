13 лет назад москвич насмерть забил мужчину на свадьбе в Веневском районе: суд огласил приговор

Подельник обвиняемого до сих пор в федеральном розыске.

В Веневе 46-летний житель Москвы Алан К. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 13 октября 2013 года обвиняемый и его друг, отдыхавшие на свадьбе в одном из местных развлекательных комплексов, поссорились с рабочим и жестоко избили его. От полученных травм тот скончался, а подозреваемые в совершении преступления скрылись.

Раскрыть это дело не удавалось 12 лет, но благодаря кропотливой работе правоохранителей в 2025 году удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались житель Москвы и его друг из Владикавказа. Москвича правоохранители сумели задержать, а вот его товарищ скрылся и находится в федеральном розыске.

Приговором суда Алану К. назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.