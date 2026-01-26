Узловчанин заказывал золотые украшения и менял их на поддельные в ПВЗ

В Новомосковске в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений обратились представители администрации пунктов выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей.
По записям камер стражи правопорядка выяснили, что злоумышленником оказался ранее судимый за кражу, грабеж и организацию притона 39-летний житель Узловой.
Преступник действовал хитро: он заказывал дорогие украшения, приходил якобы осмотреть покупку, а потом незаметно заменял настоящие драгоценности на поддельные экземпляры, после чего спокойно отказывался от заказа. Мужчина действовал с ноября по декабрь 2025 года.
Добытые ценности он успел продать, а полученные деньги потратить на собственные нужды. Возбуждены и расследуются три уголовных дела.
«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в региональном УМВД.