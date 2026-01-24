В Туле не планируют повышать туристический налог в 2026 году

В 2025 году ставка была 1%.

Фото Алексея Пирязева.

В Туле решили отказаться от планов увеличить туристический налог в 2026 году. Глава города Алексей Эрка внес соответствующий документ на обсуждение депутатов гордумы.

В новом законопроекте предложено сохранить налоговую ставку на прежнем уровне – 1%. Депутаты обсудят инициативу на ближайшем заседании, и если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, мы уже рассказывали, что туристический налог, охватывающий сразу 35 населённых пунктов, ввели в регионе в 2025 году. Платить его придётся при заселении в любые гостиницы (отели, мотели, хостелы, пансионаты), санатории, базы отдыха, кемпинги.

Сам налог устанавливается на уровне 1% от цены проживания, но не ниже минимальной фиксированной суммы в 100 рублей за одни сутки. К 2029 году ставка налога должна была вырасти до 5%, повышаясь ежегодно на 1%.

Собранные средства власти планировали направлять на благоустройство территории муниципальных образований, где применяется туристический налог, и развитие местной туристической инфраструктуры.