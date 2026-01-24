Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента

Торжественная регистрация брака студентов Вадима Харитонова и Виктории Пученкиной состоялась 24 января в Центральном дворце бракосочетания Тулы. Пара познакомилась во время учебы, Виктория учится на последнем курсе колледжа, а Вадим — на третьем курсе университета и параллельно служит госинспектором дорожного надзора.
Замгубернатора Тульской области Наталья Архипова, выступая от лица главы региона Дмитрия Миляева, поздравила молодоженов и подчеркнула важность семейных ценностей для региональной политики.
Студенческие семьи в регионе поддерживают особыми мерами:
- Родившимся детям выдают единовременно 50 тысяч рублей, плюс ежемесячные выплаты 4 тысячи рублей до трехлетнего возраста;
- Мамы младше 25 лет при рождении второго ребенка и моложе 28 лет при появлении третьего получат миллион рублей;
- Рождение близнецов увеличивает выплаты вдвое.
Дополнительно действуют льготы:
- Бесплатный прокат детских товаров;
- Льготы при покупке жилья и компенсации арендной платы;
- Организация детского сада и комнат дневного пребывания в вузах.
Работодатели помогают семьям: более двух тысяч компаний поддержали региональные стандарты заботы о детях.