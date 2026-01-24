  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента

Им вручили памятный подарок и «Летопись семьи».

Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента
Фото правительства Тульской области.

Торжественная регистрация брака студентов Вадима Харитонова и Виктории Пученкиной состоялась 24 января в Центральном дворце бракосочетания Тулы. Пара познакомилась во время учебы, Виктория учится на последнем курсе колледжа, а Вадим — на третьем курсе университета и параллельно служит госинспектором дорожного надзора. 

Замгубернатора Тульской области Наталья Архипова, выступая от лица главы региона Дмитрия Миляева, поздравила молодоженов и подчеркнула важность семейных ценностей для региональной политики.

Студенческие семьи в регионе поддерживают особыми мерами:

  • Родившимся детям выдают единовременно 50 тысяч рублей, плюс ежемесячные выплаты 4 тысячи рублей до трехлетнего возраста;
  • Мамы младше 25 лет при рождении второго ребенка и моложе 28 лет при появлении третьего получат миллион рублей;
  • Рождение близнецов увеличивает выплаты вдвое.

Дополнительно действуют льготы:

  • Бесплатный прокат детских товаров;
  • Льготы при покупке жилья и компенсации арендной платы;
  • Организация детского сада и комнат дневного пребывания в вузах.

Работодатели помогают семьям: более двух тысяч компаний поддержали региональные стандарты заботы о детях. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сбой студсемьи поддержка
Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов
сегодня, в 09:00, 191 2061 4
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
сегодня, в 07:10, 133 1774 -15
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
сегодня, в 11:10, 90 1200 -15
Туляки продолжают жаловаться губернатору на проблемы с отоплением
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают жаловаться губернатору на проблемы с отоплением
сегодня, в 10:08, 34 1145 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на 11 дней ограничат движение транспорта на участке улицы Софьи Перовской
В Туле на 11 дней ограничат движение транспорта на участке улицы Софьи Перовской
Момент ДТП на Пролетарском мосту в Туле попал на видео
Момент ДТП на Пролетарском мосту в Туле попал на видео

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.