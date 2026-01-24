Тульские студенты сыграли свадьбу в День студента

Им вручили памятный подарок и «Летопись семьи».

Фото правительства Тульской области.

Торжественная регистрация брака студентов Вадима Харитонова и Виктории Пученкиной состоялась 24 января в Центральном дворце бракосочетания Тулы. Пара познакомилась во время учебы, Виктория учится на последнем курсе колледжа, а Вадим — на третьем курсе университета и параллельно служит госинспектором дорожного надзора.

Замгубернатора Тульской области Наталья Архипова, выступая от лица главы региона Дмитрия Миляева, поздравила молодоженов и подчеркнула важность семейных ценностей для региональной политики.

Студенческие семьи в регионе поддерживают особыми мерами:

Родившимся детям выдают единовременно 50 тысяч рублей, плюс ежемесячные выплаты 4 тысячи рублей до трехлетнего возраста;

Мамы младше 25 лет при рождении второго ребенка и моложе 28 лет при появлении третьего получат миллион рублей;

Рождение близнецов увеличивает выплаты вдвое.

Дополнительно действуют льготы:

Бесплатный прокат детских товаров;

Льготы при покупке жилья и компенсации арендной платы;

Организация детского сада и комнат дневного пребывания в вузах.

Работодатели помогают семьям: более двух тысяч компаний поддержали региональные стандарты заботы о детях.