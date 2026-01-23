Где в Туле покататься на лыжах, коньках и тюбинге

Фото Алексея Пирязева.

Центральный, Комсомольский и Пролетарский парки

Лыжи, коньки и тюбинг

Центральный парк: Тула, ул. Первомайская, 13-а. Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00. Работают две ледовые точки:

каток на большом кругу возле «Зеленой планеты»,

хоккейная коробка возле базы проката.

Базы проката: на большом кругу и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.

Комсомольский парк: Тула, ул. Октябрьская, 188-а. Режим работы проката: ежедневно с 12.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря. База проката – на главной аллее.

Пролетарский парк: Тула, ул. Кутузова, 131.

В парке работает каток и пункт проката спортивного инвентаря. Режим работы проката: среда – воскресенье с 12.00 до 20.00. Выдача спортинвентаря заканчивается в 19.00.

Губернский каток

Тула, площадь Ленина.

Время начала сеансов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 по 1 ч. 15 мин. каждый. В этом году установлены две ледовые площадки. На детский лёд допускаются дети от 3 до 12 лет в сопровождении взрослого.

Каток бесплатный. Для проката необходимо оставить залог 2000 рублей или СНИЛС/ИНН/водительское удостоверение/военный билет.

Бронирование билетов онлайн на сайте tula.ls-rental.ru возможно за 2 часа до начала каждого сеанса. Билеты в пунктах пункте проката (билетных домиках) можно получить за 1 час до начала сеанса.

Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, 18, тел. 8 (4872) 34-42-08. Режим работы: по будням с 18.30 до 22.00, суббота – с 12.00 до 22.00; воскресенье с 11.00 до 22.00.

На катке работает раздевалка с обогревателями, скамейками и кофейным аппаратом. Гардероб и парковка бесплатные.

Лыжная база «Спартак»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача инвентаря до 16.00).

Лыжероллерная трасса им. В. П. Веденина

Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.

Режим работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00. Освещение работает до 22.00.

Подготовлена трасса 5, 7,5 км и туристическая трасса в 15 км до Ясной Поляны; для вечернего катания освещена трасса протяженностью 2,5 км.

«Некрасово»

Лыжи, сноуборд, тюбинг

д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59, +7 930 791-01-59.

Режим работы: понедельник – пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00.

«Форино»

Лыжи, сноуборд, тюбинг

д. Форино, тел.: 8 920 764-25-55, 8 910 584-05-55, 8 920 778-45-85, 8 910 944-45-85.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Ледовый дворец

Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а. Тел.: +7 (4872) 33-68-06, +7 (905) 621-12-53. Сеансы массового катания на коньках проходят по выходным, если нет хоккейных матчей. Забронировать билеты можно на сайте uss71.ru.

Спорткомплекс Lifetime

Тула, ул. Токарева, 1-а, тел. 52-66-83. Сеанс 1 час 30 мин. Расписание на сайте lifetimetula.ru.