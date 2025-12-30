Где в Туле покататься на лыжах, коньках, сноубордах и тюбингах

Рассказываем, где весело и активно провести зимний сезон.

Фото Алексея Пирязева.

Центральный и Комсомольский парки

Центральный парк: Тула, ул. Первомайская, 13-а. Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00. Работают две ледовые точки:

каток на большом кругу возле «Зеленой планеты»,

хоккейная коробка возле базы проката.

Базы проката: на большом кругу и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.

Комсомольский парк: Тула, ул. Октябрьская, 188-а. Режим работы проката: ежедневно с 12.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря. База проката – на главной аллее.

Цены на прокат в обоих парках:

Прокат лыж: в будни 150 руб./30 мин. и 200 руб./час; в выходной 200 руб./30 мин. и 250 руб./час.

Прокат коньков: в будни 100 руб./30 мин. и 200 руб./час; в выходной 150 руб./30 мин. и 250 руб./час.

Помощник фигуриста: в будни 100 руб./30 мин. и 150 руб./час; в выходной 150 руб./ 30 мин. и 200 руб./час.

Санки и ледянки: в будни 50 руб./30 мин. и 100 руб./час; в выходной 100 руб./30 мин. и 150 руб./час.

Детский снегокат: в будни 100 руб./30 мин. и 150 руб./час; в выходной 150 руб./ 30 мин. и 250 руб./час.

Тюбинг: в будни 100 руб./30 мин. и 200 руб./час; в выходной 200 руб./ 30 мин. и 250 руб./час.

Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131.

В парке работает каток и пункт проката спортивного инвентаря. Режим работы проката: среда – воскресенье с 12.00 до 20.00. Выдача спортинвентаря заканчивается в 19.00.

Прокат лыж: в будни 130 руб./30 мин. и 200 руб./час; в выходной 180 руб./30 мин. и 230 руб./час.

Прокат коньков: в будни 100 руб./30 мин. и 180 руб./час; в выходной 130 руб./30 мин. и 230 руб./час.

Санки и ледянки: в будни 80 руб./30 мин. и 130 руб./час; в выходной 80 руб./30 мин. и 130 руб./час.

Инвентарь выдается:

при предъявлении паспорта (при наличии прописки с указанием адреса регистрации) для заключения договора проката спортивного инвентаря,

при предъявлении водительского удостоверения.

Губернский каток

Тула, площадь Ленина.

Время начала сеансов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 по 1 ч. 15 мин. каждый. В этом году установлены две ледовые площадки. На детский лёд допускаются дети от 3 до 12 лет в сопровождении взрослого.

Каток бесплатный. Для проката необходимо оставить залог 2000 рублей или СНИЛС/ИНН/водительское удостоверение/военный билет.

Бронирование билетов онлайн на сайте tula.ls-rental.ru возможно за 2 часа до начала каждого сеанса. Билеты в пунктах пункте проката (билетных домиках) можно получить за 1 час до начала сеанса.

Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, 18, тел. 8 (4872) 34-42-08. Режим работы: по будням с 18.30 до 22.00, суббота – с 12.00 до 22.00; воскресенье с 11.00 до 22.00.

Билеты на каток: для взрослых – 300 руб., для детей – 200 руб. При себе необходимо иметь залог 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность. Время катания не ограничено.

Прокат коньков всех размеров – от 150 руб./час. На катке работает раздевалка с обогревателями, скамейками и кофейным аппаратом. Гардероб и парковка бесплатные.

Лыжная база «Спартак»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача инвентаря до 16.00).

Прокат для взрослых и детей в будни – 200 руб. в час за комплект (лыжи, ботинки, палки), в выходные – 250 руб./час. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Лыжероллерная трасса им. В. П. Веденина

Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.

Режим работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00. Освещение работает до 22.00. Прокат лыж (лыжи, ботинки, палки) – 250 руб./час.

Подготовлена трасса 5, 7,5 км и туристическая трасса в 15 км до Ясной Поляны; для вечернего катания освещена трасса протяженностью 2,5 км. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«Некрасово»

д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59, +7 930 791-01-59.

Режим работы: понедельник – пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00. Залог за снаряжение – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговая сумма.

Прокат лыж, сноуборд, ботинки: для взрослых – 1000 руб./час, 2500 руб./день, для детей – 800 руб./час, 2000 руб./день.

Тюбинг+шлем +подъёмник: по будням – 1000 руб./1 час 15 мин., по выходным – 1200 руб., в праздничные дни – 1500 руб.

Подъемники: зеленый склон 1 подъем по будням – 100 руб., по выходным – 150 руб., по праздникам – 180 руб. Большая канатная дорога 1 подъем по будням – 150 руб., по выходным – 200 руб., по праздникам – 220 руб.

Абонементы на подъемник: Большая канатная дорога по будням 1 час – 1500 руб., выходные – 2000 руб., в праздничные дни – 2500 руб.

«Форино»

д. Форино, тел.: 8 920 764-25-55, 8 910 584-05-55, 8 920 778-45-85, 8 910 944-45-85.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: для взрослых – 800 руб./час, 900 руб./2 часа, 1000 руб./2 часа.

Прокат снаряжения + подъемник (30 подъемов): взрослый – 1100 руб./час, 1500 руб./2 часа, 2000 руб./3 часа. Дети до 12 лет – 800 руб./час, 900 руб./2 часа, 1000 руб./3 часа. Дети 12 – 17 лет – 1000 руб./час, 1200 руб./2 часа, 1500 руб./3 часа.

Тюбинги (пеший подъем): 300 руб./час в будни, 400 руб./час в выходные и праздники.

Билет на пользование подъемником: для взрослых – от 600 руб., для детей (до 12 лет) – от 300 руб. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Ледовый дворец

Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а. Тел.: +7 (4872) 33-68-06, +7 (905) 621-12-53. Сеансы массового катания на коньках проходят по выходным, если нет хоккейных матчей. Забронировать билеты можно на сайте uss71.ru.

Стоимость билетов для взрослых – 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 250 рублей. Стоимость проката коньков – 150 руб./час.

Спорткомплекс Lifetime

Тула, ул. Токарева, 1-а, тел. 52-66-83. Сеанс 1 час 30 мин. Расписание на сайте lifetimetula.ru.

Входной билет для взрослых – от 500 руб./час, для детей – от 350 руб./час. Аренда коньков – 250 руб. в час. Помощник для катания – 250 руб. в час. Можно со своими коньками. Бесплатные катки и хоккейные коробки.

Зареченский район

Ледовый каток «Заречье» – ул. М. Горького, 14-20.

Хоккейная коробка – Комсомольский парк культуры и отдыха.

Хоккейная коробка – пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9.

Хоккейная коробка – с. Хрущево, ул. Прудная.

Хоккейная коробка – пос. Рождественский, ул. Лесная.

Каток – пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а.

Хоккейная коробка – пос. Плеханово, ул. Заводская, 21-а.

Привокзальный район

Хоккейная коробка – п. Рассвет, 35.

Хоккейная коробка – п. Косая Гора, ул. Г. Горшкова, 15.

Хоккейная коробка – Платоновский парк.

Пролетарский район

Хоккейная коробка – ул. Металлургов, 22.

Хоккейная коробка – ул. Бондаренко, 23.

Хоккейная коробка – ул. Приупская, 3.

Хоккейная коробка – ул. Пролетарская, 36.

Каток – ул. Кутузова, 131, Пролетарский парк.

Советский район

Хоккейная коробка – Центральный парк, база проката.

Каток – Центральный парк, у «Зеленой планеты».

Хоккейная коробка – ул. Гоголевская, 94/Пушкинская, 57.

Центральный район