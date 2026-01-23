  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»

Видео с нарушителем появилось в Сети.

На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые на пр. Ленина в Туле. На записи видно, как водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.

«Водитель белой «Лады» почему-то решил, что зеленый указатель светофора «направо» - это призыв к немедленному действию, что можно ехать по остановке и на красный. Уважаемый водитель «Лады», хочу напомнить о знаке, который висит вверху... С крайней правой полосы можно ехать прямо и направо!!!! Тула, перекресток пр. Ленина и ул. Мира», - эмоционально пояснила автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось
Дежурная часть
В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось
сегодня, в 19:59, 9 374 0
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1089 4
На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД
вчера, в 20:01, 43 2223 5
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
вчера, в 14:00, 8 1540 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
23 января, в 20:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 149 2298 4
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
сегодня, в 13:30, 37 666 0
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
сегодня, в 15:34, 34 908 1
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1089 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
После жалоб пассажиров минтранс проверил работу транспорта по направлению Тула — Щёкино
После жалоб пассажиров минтранс проверил работу транспорта по направлению Тула — Щёкино
Где в Туле покататься на лыжах, коньках и тюбинге
Где в Туле покататься на лыжах, коньках и тюбинге

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.