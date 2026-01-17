  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В ГЖИ рассказали, когда уборка сосулек с балконов – зона ответственности жителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В ГЖИ рассказали, когда уборка сосулек с балконов – зона ответственности жителей

Уборка снега и наледи с крыши, навесов и козырьков относится работам, входящим в перечень лицензионных требований УК. Но есть одно «Но».

В ГЖИ рассказали, когда уборка сосулек с балконов – зона ответственности жителей

О том, когда жители должны сами убирать лед с балконов и что им грозит, если они это делать не будут, рассказал руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко

– Балконная плита является частью общедомового имущества. И если балкон находится в том состоянии, в котором его сдал застройщик, то уборка наледи с него – зона ответственности УК. Когда же на балконе собственником сооружен козырек, остекление, то это никаким образом уже не относится к общедомовому имуществу. А значит, если они обледенели или на них образовались сосульки, то ответственность полностью лежит на собственнике данного имущества. 

Административная ответственность за наледь на балконе для собственника жилищное законодательство не предусматривает. Риски невыполнения этих работ лежат на управляющей организации. Поэтому мы требуем, и судебная практика это подтверждает, чтобы УК принимали меры для управления домом в целом.

УК в том числе должны следить за тем, чтобы собственники тоже исполняли возложенные на них обязанности, либо сами выполняли эти работы за них, чтобы защитить общедомовое имущество.

То есть здесь варианта два: либо УК организовывает эти работы самостоятельно, либо выдает собственникам предписания о проведении работ. 

photo_2026-01-17_10-38-48.jpg

– При разборе таких случаев мы смотрим, предупредила ли УК собственников, что необходимо выполнить данные работы и не допустить сильного обледенения. Предложила ли они им платное проведение работ и так далее. Также смотрим, насколько качественно она сама выполняла свои обязанности - убирала ли снег с крыши, чтобы не допустить обледенения балконов в результате его таяния. Все эти обстоятельства имеют значение. 

Но отсутствие административной ответственности не исключает гражданскую. То, если что-то случится и в суде будет доказано, что УК сделала всё от нее зависящее, то компенсацию нанесенного ущерба будет выплачивать владелец балкона.

- Если посмотреть судебную практику, как правило суды каждую ситуацию оценивают объективно. Поэтому лучше не допускать обледенения балконов и своевременно убирать снег и сосульки с него, не дожидаясь, когда они достигнут огромных размеров. Своими силами это делать или привлекать какую-либо организацию – это уже выбор каждого. Главное, чтобы во время проведения работ соблюдалась техника безопасности и территория внизу была огорожена, - добавил Леонид Ивченко.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
17 января, в 10:28 −3
Другие статьи по темам
Событие
сосульки лед на балконе УК
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1045 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1720 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1043 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза
Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза
Погода в Туле 17 января: сильные морозы и утренний туман
Погода в Туле 17 января: сильные морозы и утренний туман

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.