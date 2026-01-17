В ГЖИ рассказали, когда уборка сосулек с балконов – зона ответственности жителей

Уборка снега и наледи с крыши, навесов и козырьков относится работам, входящим в перечень лицензионных требований УК. Но есть одно «Но».

О том, когда жители должны сами убирать лед с балконов и что им грозит, если они это делать не будут, рассказал руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко – Балконная плита является частью общедомового имущества. И если балкон находится в том состоянии, в котором его сдал застройщик, то уборка наледи с него – зона ответственности УК. Когда же на балконе собственником сооружен козырек, остекление, то это никаким образом уже не относится к общедомовому имуществу. А значит, если они обледенели или на них образовались сосульки, то ответственность полностью лежит на собственнике данного имущества. Административная ответственность за наледь на балконе для собственника жилищное законодательство не предусматривает. Риски невыполнения этих работ лежат на управляющей организации. Поэтому мы требуем, и судебная практика это подтверждает, чтобы УК принимали меры для управления домом в целом.

УК в том числе должны следить за тем, чтобы собственники тоже исполняли возложенные на них обязанности, либо сами выполняли эти работы за них, чтобы защитить общедомовое имущество.

То есть здесь варианта два: либо УК организовывает эти работы самостоятельно, либо выдает собственникам предписания о проведении работ.

– При разборе таких случаев мы смотрим, предупредила ли УК собственников, что необходимо выполнить данные работы и не допустить сильного обледенения. Предложила ли они им платное проведение работ и так далее. Также смотрим, насколько качественно она сама выполняла свои обязанности - убирала ли снег с крыши, чтобы не допустить обледенения балконов в результате его таяния. Все эти обстоятельства имеют значение.

Но отсутствие административной ответственности не исключает гражданскую. То, если что-то случится и в суде будет доказано, что УК сделала всё от нее зависящее, то компенсацию нанесенного ущерба будет выплачивать владелец балкона.

- Если посмотреть судебную практику, как правило суды каждую ситуацию оценивают объективно. Поэтому лучше не допускать обледенения балконов и своевременно убирать снег и сосульки с него, не дожидаясь, когда они достигнут огромных размеров. Своими силами это делать или привлекать какую-либо организацию – это уже выбор каждого. Главное, чтобы во время проведения работ соблюдалась техника безопасности и территория внизу была огорожена, - добавил Леонид Ивченко.