В Тульской области появится единая школьная лига

Дмитрий Миляев обсудил с председателем банка ПСБ и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петром Фрадковым развитие спорта в регионе.

В Тульской области появится единая школьная лига
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ранее на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» Дмитрий Миляев и Петр Фрадков предварительно обсудили перспективные направления взаимодействия в сфере спорта.

Среди планов — создание в Туле по инициативе Дмитрия Миляева в 2026 году бегового центра за счёт государственно-частного партнерства. Центр создаст комфортные условия для всех любителей бега.

В регионе активно развивается общественное движение бегунов «5 вёрст». Любители спорта смогут комфортно переодеться, оставить свои вещи в личном шкафчике, перекусить после пробежки, а также воспользоваться специализированным инвентарем. Также на базе центра возможно будет проведение корпоративных, групповых и индивидуальных тренировок и восстановительных занятий.

Проект центра предполагает постройку одноэтажного здания со спортзалом и обустройство спортивным инвентарем прилегающей территории. Спортивный объект планируется разместить в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, а его инфраструктурой сможет воспользоваться более 40 тысяч любителей бега. Объект будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения. 

jbr1frx596arxo6fynerugd8gn9ku7fi.jpg

Также в регионе будет реализован пилотный проект «Единая школьная лига» для развития школьного спорта, популяризации здорового образа жизни и выявления талантливых юных спортсменов. Это комплексная система соревнований по шести видам спорта: баскетболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, флорболу и шахматам. Пилотный сезон планируют начать осенью 2026 года. Ожидается, что в нём поучаствует не менее 1000 учащихся более чем 25 школ региона.

Совместно с ВФЛА будет запущен пилотный проект и разработана единая методология по организации легкоатлетических соревнований для школьников разных возрастов, которые потом планируется масштабировать на всю страну.

— Запуск школьной лиги в Тульской области станет для ВФЛА образцовым проектом, который мы планируем масштабировать на всю страну. Поэтому для нас очень важно построить в регионе систему, где каждый школьник сможет попробовать свои силы в легкой атлетике, а самые талантливые — получить путь в большой спорт, — подчеркнул председатель ВФЛА Петр Фрадков.

Также на совещании Дмитрий Миляев сообщил, что этой зимой в Туле пройдет первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет в помещении. В нем примет участие порядка 1000 человек из 70 регионов страны. Сегодня в Тульской области легкой атлетикой занимается более 11 тыс. человек, глава региона выразил готовность совместно с федерацией и дальше популяризировать данный вид спорта.

npjnh8v88e5hflnakz1d97vs51hi370u.jpg

Дмитрий Миляев и Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

— Благодарю банк ПСБ за реализованные проекты в социальной и спортивной сфере. Мы продолжим наше сотрудничество в части спорта, в частности легкой атлетики. У нас этот вид спорта достаточно популярный, продолжим его развитие с помощью ряда проектов совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики. Подписанное сегодня соглашение — дополнительный стимул двигаться вперед. Обсудили сегодня проект создания бегового центра. Уверен, что любители бега в Тульской области с одобрением отнесутся к данной инициативе, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор и Петр Фрадков осмотрели легкоатлетический манеж, расположенный в МСК «Тулица». Это современный спортивный комплекс, соответствующий всем требованиям для проведения масштабных соревнований. 

вчера, в 20:20
