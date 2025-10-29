  1. Моя Слобода
Детский сад на Одоевском шоссе планируют открыть в 2026 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Строительство ведется за счет бюджета города.

Строительство ведется за счет бюджета города.

29 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой администрации Тулы Ильей Беспаловым. На мероприятии также присутствовали члены правительства региона.

Илья Беспалов представил отчет о проделанной работе за год, обозначил приоритетные задачи и цели развития муниципального образования.

9klyzdkft28fn98rtxgdh6nlow4ucqv7.jpg

За 2025 год объем инвестиций составил 37,7 млрд рублей. Бюджет на 2026 год сформирован, в нем предусмотрены средства на реализацию 27 муниципальных программ.

В этом году Тула принимает участие в реализации трех национальных и восьми региональных проектов. 

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнен комплексный ремонт шести участков автомобильных дорог общей протяженностью 11 км, в том числе расширена ул. Кирова, установлено 36 остановочных павильонов. По региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выполнен капитальный ремонт тепловой сети по ул. Генерала Маргелова и ул. Приупской. Завершение работ на участке теплотрассы от АО «Тулачермет» запланировано на 2026 год. Благоустроены 34 дворовые территории и 15 общественных пространств. До конца 2025 года будет введено 450 тыс. кв. м жилья. 

ut1qmudsnvbm3ulij3bu44vp30d4lp31.jpg

По нацпроекту «Молодежь и дети» с опережением графика ведется строительство школы на 1100 мест в ЖК «Суворовский-2». Работы завершат в 2027 году. Выполнен капитальный ремонт в двух центрах образования. Оснащены современным оборудованием 25 кабинетов общеобразовательных организаций. В 2026 году предусмотрен капитальный ремонт трех центров образования. В рамках Дней Тульской области, проходивших в Совете Федерации, было принято решение о федеральной поддержке проекта строительства школы на 1100 мест в ЖК «Платон Парк». По словам Ильи Беспалова, получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации.

По региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» проводится капитальный ремонт Детской школы искусств № 6.

На совещании обсудили модернизацию системы водоснабжения и водоотведения. Завершены строительство более 25 км магистральных сетей водоснабжения от Обидимо-Упкинского водозабора и реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский. Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что синхронизация работ и комплексный подход позволили обеспечить надежность и качество водоснабжения.

Губернатор поручил Илье Беспалову и Наталье Аникиной взять на особый контроль вопросы электроснабжения в сельских населенных пунктах муниципального образования.

Также идет первый этап реконструкции очистных сооружений в Туле. Работы планируется завершить в 2026 году. Ведутся работы по улучшению качества воды в с. Хрущево и д. Барсуки. Проводится капитальный ремонт станции водоподготовки в п. Шатск. 

wjrnd0i34uiaq09wq0cqyp60mljw3e06.jpg

В рамках регионального проекта «Наш район», инициированного губернатором Дмитрием Миляевым, обновлено футбольное поле в спортивной школе «Арсенал» в поселке Косая Гора, отремонтирована подъездная дорога к д. Буковолово, открыт модульный клуб в п. Молодежный.

По региональной программе «Развитие физической культуры Тульской области» ведется капительный ремонт ФОКа в п. Плеханово. Работы планируется завершить в конце ноября.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» выполнен ремонт пяти автомобильных дорог протяженностью 4,6 км. Также ведутся работы по ремонту шести участков тротуаров протяженностью 8 км.

В 2026 году будет актуализирована проектно-сметная документация по реконструкции Калужскому шоссе. 

За счет бюджета города ведется строительство детского сада на 75 мест на Одоевском шоссе. Открытие запланировано на 2026 год. Завершен капитальный ремонт зала тяжелой атлетики спортивной школы олимпийского резерва «Восток». В ближайшее время будет разработан проект строительства детского сада в ЖК «Левобережный».

На заседании также шла речь об обновлении инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Илья Беспалов доложил, что все запланированные на 2025 год работы завершены, а также намечены планы на 2026-й.

По муниципальным программам «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Наш город» благоустроено 525 объектов. До конца 2025 года будет завершено обустройство наружного освещения на 81 объекте в Большой Туле. 

В 2025 году по муниципальной программе расселено 19 аварийных многоквартирных домов, в которых проживали 104 семьи. Заключены контракты на расселение еще 14 домов (150 семей).

txtudjytmw3fhwzkvszue7aeet7k3o7w.jpg

Глава региона отметил важность подготовки к приближающимся новогодним праздникам и поручил профильным министерствам совместно с администрацией города заняться разработкой программы праздничных мероприятий. Дмитрий Миляев поручил главе администрации уделить особое внимание вопросам безопасности, зимнему содержанию дорог и работе ЕДДС.

Также губернатор поручил Илье Беспалову держать на контроле вопрос отработки обращений граждан.

вчера, в 20:45 0
