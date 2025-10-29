  1. Моя Слобода
Тульский центр образования участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульский центр образования участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая»

Участникам предстоит пройти несколько испытаний.

С 28 по 30 октября в Гатчине Ленинградской области проходит федеральный тур V Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2025». В нем участвуют команды из 68 регионов России.

Тульскую область представляет Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, победитель регионального этапа.

6.jpg

Участникам предстоит пройти несколько испытаний. Например, накрыть тематический стол с готовыми блюдами, предлагаемых на завтрак в соответствии со школьным меню.

5.jpg

«Тульской области школьному питанию уделяется самое пристальное внимание. В 2023 году создан Региональный центр мониторинга питания, который следит за качеством питания в каждой образовательной организации. В начале 2025 года в нашем регионе проходил опрос родителей и обучающихся 1-4 классов по удовлетворенности школьным питанием. По результатам опроса 81% школьников Тульской области удовлетворены школьным питанием», — отметила министр образования Тульской области Оксана Осташко.

photo_2025-10-28_12-37-56 (2).jpg

Напомним, в 2024 году команда гимназии № 13 Новомосковска заняла в конкурсе «Лучшая школьная столовая» 2 место.

вчера, в 20:14 0
Детский сад на Одоевском шоссе планируют открыть в 2026 году
Детский сад на Одоевском шоссе планируют открыть в 2026 году
«Тулица-2» начала новый тур Молодежной лиги с победы
«Тулица-2» начала новый тур Молодежной лиги с победы
