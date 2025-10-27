  1. Моя Слобода
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей

Программа будет действовать до конца 2027 года.

В Тульской области девушки, которые учатся очно в школах, колледжах или вузах смогут получить 150 тысяч рублей, сказано в приказе регионального министерства труда и социальной защиты.

Претендентки должны быть гражданками России и постоянно проживать в Тульской области. Кроме того, срок беременности у девушек должен быть не менее 12 недель, и они должны состоять на учете в тульских медорганизациях. 
 
Программа будет действовать до конца 2027 года. 
 
Получить выплату можно, подав заявление в управление соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ или через «Госуслуги».
 
Напомним, с 1 сентября отделение СФР по Тульской области выплачивает пособие по беременности и родам будущим мамам-студенткам в повышенном размере. Сумма пособия рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Тульской области это 19 329 рублей.
 
Таким образом, для студенток, ожидающих малыша, сумма выплаты за 140 дней отпуска по беременности и родам составит не менее 90 202 рублей.

сегодня, в 09:20
Место
Тульская область
Прочее
школьницыбеременныеприказвыплата
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
