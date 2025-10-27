В Тульской области девушки, которые учатся очно в школах, колледжах или вузах смогут получить 150 тысяч рублей, сказано в приказе регионального министерства труда и социальной защиты.
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Программа будет действовать до конца 2027 года.
Претендентки должны быть гражданками России и постоянно проживать в Тульской области. Кроме того, срок беременности у девушек должен быть не менее 12 недель, и они должны состоять на учете в тульских медорганизациях.
Получить выплату можно, подав заявление в управление соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ или через «Госуслуги».
Напомним, с 1 сентября отделение СФР по Тульской области выплачивает пособие по беременности и родам будущим мамам-студенткам в повышенном размере. Сумма пособия рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Тульской области это 19 329 рублей.
Таким образом, для студенток, ожидающих малыша, сумма выплаты за 140 дней отпуска по беременности и родам составит не менее 90 202 рублей.
