Как будут работать почтовые отделения в ноябрьские праздники
Фото Алексея Пирязева.

Публикуем график.

1 и 2 ноября почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 3 ноября они закроются на час раньше, а 4 ноября для них станет выходным. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Почтовые отделения, участвующие в адресной программе OZON и WB, будут работать по обычному графику.

4 ноября у почтальонов выходной — письма и периодические печатные издания разноситься не будут. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда РФ. 

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить его можно на официальном сайте Почты России.
 

сегодня, в 07:30 0
Место
Тула
Прочее
Почта Россиидень народного единства
