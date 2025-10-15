  1. Моя Слобода
Когда тулякам придут детские и пенсионные выплаты в ноябре
Фото Алексея Пирязева.

Когда тулякам придут детские и пенсионные выплаты в ноябре

Из-за праздника деньги начислят на несколько дней раньше.

В ноябре 2025 года срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется из-за официальных праздничных дней, пишут «Известия». 

Рабочий день будет 1 ноября, а выходной — 3 ноября. Поэтому некоторые соцвыплаты будут перечислены досрочно.

Единое пособие и выплаты на детей до трех лет будут перечислены 1 ноября вместо обычной даты — 3 ноября. Пенсии, которые обычно выплачивают с 3-го по 25-е число, также поступят раньше — 1 ноября.

Родителям перечислят досрочно единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на первого ребенка до трех лет, пособия на детей военнослужащих до трех лет и единовременное пособие беременным.

Ежемесячное пособие из материнского капитала начислят 5 ноября, а работающие родители с детьми до полутора лет получат выплаты 7 ноября, которые также переведут раньше обычного срока.

Кроме того, в ноябре пройдет перерасчет пенсий. Гражданам, достигшим 80 лет в октябре, установят повышенную фиксированную выплату — с 8907 рублей до 17 815 рублей. Автоматический перерасчет затронет также получателей северных пенсий и тех, кто работает в особых условиях труда. Таким образом, ежемесячное увеличение выплат может составлять более 10 тысяч рублей.

 

