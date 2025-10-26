  1. Моя Слобода
На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - пишет губернатор в своём телеграм-канале.

сегодня, в 20:22 −3
Событие
опасность атаки БПЛАгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
