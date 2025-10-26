«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - пишет губернатор в своём телеграм-канале.
На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Место
сегодня, в 07:15, 107 6563 -5
сегодня, в 21:50, 37 415 1
сегодня, в 10:25, 51 3922 2
сегодня, в 09:09, 152 2419 3