Гонщица команды «Марафон-Тула» выиграла медаль чемпионата мира по велотреку
Фото: UCI

Гонщица команды «Марафон-Тула» выиграла медаль чемпионата мира по велотреку

Поздравляем Алину Лысенко!

Вчера, 25 октября, гонщица команды «Марафон-Тула» Алина Лысенко выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по велотреку в Чили.

Золото в спринте досталось нидерландке Хетти ван де Вау, а серебряную награду забрала японка Мина Сато.

— Это моя первая медаль чемпионата мира и я хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу. Эта медаль — наша общая заслуга, — поделилась Алина Лысенко

ава.jpg

Гонщица впервые выступала на подобном старте в заездах элиты. Ранее Лысенко выигрывала золото на юниорском мировом первенстве и является победительницей Лиги чемпионов, которая проводилась под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). 
 

сегодня, в 19:27 +3
