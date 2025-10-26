В Туле прошла церемония закрытия Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В этом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и героической обороне Тулы.

Форум продлился шесть дней, за которые на различных площадках Тулы и области были представлены 80 военно-патриотических фильмов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и Сербии. Программа включала в себя игровое, документальное, детское, ретроспективное и короткометражное кино. Также в рамках фестиваля прошла «Неделя китайского кино» – были представлены пять фильмов китайского производства на военную тематику.

Для гостей прошли творческие встречи с кинематографистами, познавательные мастер-классы и адаптированные кинопоказы для зрителей с особенностями зрения и слуха.

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей церемонии приветствовал его заместитель Ярослав Раков. По его словам, в этом году мероприятия фестиваля посетили более 8000 человек.

– Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, этот уникальный творческий проект многие годы служит обогащению духовной жизни страны, становясь надёжным фундаментом патриотического и нравственного воспитания молодежи, – сказал Ярослав Раков.

Он также подчеркнул особую значимость расширения программы фестиваля за счёт современных кинолент и документальных работ о текущих событиях на Донбассе. Эти произведения объединяют у экранов тех, для кого это не просто хроника: военнослужащих и их семьи, тружеников тыла, отважных волонтёров и других.

На мероприятии подвели итоги и наградили победителей. Ярослав Раков вручил Гран-при фестиваля в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Обладателем награды стала кинокартина «Тань Бао» и режиссёр фильма Цзин Лю. Этот же фильм получил награду за лучшую операторскую работу.

В программе документального кино «Битва за жизнь» гран-при получил фильм «У края бездны. Прорыв к центру», в игровом – «Черный лес», он же отмечен наградой «За лучшую мужскую роль» и «За лучшую режиссуру», награду за лучший сценарий получил фильм «Почтарь», а лучшим фильмом детской программы стала картина «Огниво».

Хрустальными призами фестиваля отметили фильмы «Халхин-гол. Место памяти», «Врачи победы», «Горы и реки всему свидетели», «Суджа. железный поток», «Боцман и Монах», цикл фильмов про СВО в специальной программе «Донбасс. Возвращение» телеканала документального кино «RT» за и другие. В рамках фестиваля также были вручены специальные призы и дипломы.