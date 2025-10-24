  1. Моя Слобода
В Плавске открыли мемориал «Участникам специальной военной операции»

В Плавске открыли мемориал «Участникам специальной военной операции»

Он создан по инициативе семей погибших военнослужащих.

Сегодня, 24 октября, в Плавске открыли мемориал «Участникам специальной военной операции». С начала СВО сотни жителей города встали на защиту Родины. 

— Мы гордимся каждым из них. И особенно теми, кто не вернулся, кто пожертвовал собой ради того, чтобы мы могли жить и растить детей, — отметил губернатор Дмитрий Миляев. 

Создание мемориала стало возможным благодаря усилиям семей погибших военных, активной поддержке муниципальных властей, общественных объединений, предпринимателей и, конечно, неравнодушных жителей. 

— Спасибо всем, кто вложил силы, средства и душу в этот мемориал. Его создание — это наш вклад в сохранение памяти о подвиге плавчан, в патриотическое воспитание молодежи, - подчеркнул глава региона. 
 

24 октября, в 17:42 0
Место
Тульская область
мемориал участникам СВОгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
