Сегодня, 24 октября, в Плавске открыли мемориал «Участникам специальной военной операции». С начала СВО сотни жителей города встали на защиту Родины.

— Мы гордимся каждым из них. И особенно теми, кто не вернулся, кто пожертвовал собой ради того, чтобы мы могли жить и растить детей, — отметил губернатор Дмитрий Миляев.

Создание мемориала стало возможным благодаря усилиям семей погибших военных, активной поддержке муниципальных властей, общественных объединений, предпринимателей и, конечно, неравнодушных жителей.

— Спасибо всем, кто вложил силы, средства и душу в этот мемориал. Его создание — это наш вклад в сохранение памяти о подвиге плавчан, в патриотическое воспитание молодежи, - подчеркнул глава региона.

