На станции метро «Тульская» пассажирам подарили 10 тысяч пряников

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Москва и Тула сблизились ещё сильнее. Мы уже рассказывали, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный ключевым достопримечательностям и малым городам Тульской области.



К этому событию специалисты обновили уголок региона на станции метро «Тульская»: мультимедийные экраны показывают прямую трансляцию с улиц Тулы и парка «Патриот», брендированные афиши зовут туристов познакомиться с регионом.

Помимо виртуального путешествия, пассажиры смогли попробовать знаменитые тульские пряники: волонтёры вручили тысячу угощений, изготовленных фабрикой «Ясная Поляна».