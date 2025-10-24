  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На станции метро «Тульская» пассажирам подарили 10 тысяч пряников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На станции метро «Тульская» пассажирам подарили 10 тысяч пряников
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На станции метро «Тульская» пассажирам подарили 10 тысяч пряников

Акция направлена на популяризацию региона среди москвичей.

Москва и Тула сблизились ещё сильнее. Мы уже рассказывали, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный ключевым достопримечательностям и малым городам Тульской области.

К этому событию специалисты обновили уголок региона на станции метро «Тульская»: мультимедийные экраны показывают прямую трансляцию с улиц Тулы и парка «Патриот», брендированные афиши зовут туристов познакомиться с регионом.

4vrl583gyngkhxxjia4f643saf9899rb.jpg

Помимо виртуального путешествия, пассажиры смогли попробовать знаменитые тульские пряники: волонтёры вручили тысячу угощений, изготовленных фабрикой «Ясная Поляна».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
24 октября, в 17:21 −10
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
метроакцияпряники
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6559 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 410 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3919 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2415 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Плавске открыли мемориал «Участникам специальной военной операции»
В Плавске открыли мемориал «Участникам специальной военной операции»
С 5 ноября в Тульской области стартует ремонт моста через Красивую Мечу: движение направят в обход
С 5 ноября в Тульской области стартует ремонт моста через Красивую Мечу: движение направят в обход
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.