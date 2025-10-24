Тулячка отсудила у городских властей деньги за разбитую упавшим деревом машину

Советский районный суд Тулы рассмотре граждансктй иск местной жительницы к администрации города. Женщина просила взыскать с чиновников стоимость ущерба, причинённого её автомобилю в результате падения дерева.

Всё произошло в ноябре прошлого года в районе дома № 86 по проспекту Ленина. Автоледи просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 1486259 рублей, 15000 рублей за проведение досудебной оценки и свыше 30 тысяч рублей за оплату госпошлины.

Суд пришел к выводу, что надлежащим ответчиком является комитет по благоустройству администрации Тулы, который занимается уборкой и озеленением города. В данном случае, сотрудники комитета не приняли меры к надлежащему содержанию и уходу за зелеными насаждениями.

Требования истца были удовлетворены частично. Управление по благоустройству должно заплатить женщине 1452078 рублей 25 копеек. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.