  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка отсудила у городских властей деньги за разбитую упавшим деревом машину - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка отсудила у городских властей деньги за разбитую упавшим деревом машину

Тулячка отсудила у городских властей деньги за разбитую упавшим деревом машину

Сумма материального ущерба, причинённого женщине, составила почти полтра миллиона рублей.

Советский районный суд Тулы рассмотре граждансктй иск местной жительницы к администрации города. Женщина просила взыскать с чиновников стоимость ущерба, причинённого её автомобилю в результате падения дерева.

Всё произошло в ноябре прошлого года в районе дома № 86 по проспекту Ленина. Автоледи просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 1486259 рублей, 15000 рублей за проведение досудебной оценки и свыше 30 тысяч рублей за оплату госпошлины.

Суд пришел к выводу, что надлежащим ответчиком является комитет по благоустройству администрации Тулы, который занимается уборкой и озеленением города. В данном случае, сотрудники комитета не приняли меры к надлежащему содержанию и уходу за зелеными насаждениями.

Требования истца были удовлетворены частично. Управление по благоустройству должно заплатить женщине 1452078 рублей 25 копеек. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
24 октября, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
судматериальный ущербсудебное разбирательстворешение судаадминистрация Тулы
Место
Тула
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6559 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 410 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3919 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2415 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский «Арсенал» проиграл «Уралу»
Тульский «Арсенал» проиграл «Уралу»
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области ограничат скорость движения
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области ограничат скорость движения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.