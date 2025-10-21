«Прикольно, что вагоны с моим дизайном поедут по Москве!»: тульская художница Полина Ильяш о пряничном поезде

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Сегодня его запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Поезд будет курсировать в течение полугода.

Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков поблагодарил Правительство Москвы за реализацию совместных проектов.

— Сегодняшний запуск тематического поезда — один из способов рассказать о Тульской области многомиллионной аудитории московского метро и пригласить к нам в гости, — отметил чиновник.

Внутри состава разместили полезную информацию о регионе, чтобы жители и гости столицы смогли отправиться в путешествие по Туле прямо в пути. Пассажиры узнают, где в Тульской области находятся самые интересные туристические места: музеи, усадьбы и парки; в каком городе попробовать самые вкусные булочки, пастилу и пряники; какие сувениры и подарки стоит привезти родным и близким из путешествия.

В каждом из вагонов будет представлена информация об основных туристических местах области: Алексин, Заокский, Ясная поляна, Тула, Венёв, Богородицк, Куликово поле, Епифань, Белев, Одоев и Чекалин.

Дизайн поезда, выдержанный в стиле Тульской области, придумала и воплотила в жизнь тульская художница Полина Ильяш. Она победила в конкурсе регионального Агентства развития туризма.

Каждая деталь интерьера вагонов наполнена символами региона: изображения Тульского кремля, набережной Упы, памятников Льва Толстого и Музея оружия, традиционного самовара и знаменитой пряничной доски.

Один из элементов украшения — шрифт, созданный на основе очертания букв, вырезанных на древних пряничных досках. Это уникальная разработка Полины.

— Я подумала: прикольно, если вагоны с моим дизайном поедут по Москве. Было интересно попробовать себя в новом направлении. Этот проект — самый крупный в моём портфолио. В нем есть маленькие пасхалочки, которые я люблю прятать в своих работах, — рассказала Полина.

Идея заключалась в том, чтобы передать дух региона через художественные образы, сохранив теплую палитру цветов и эмоции, ассоциируемые с Тульской областью.

— В условиях конкурса были рекомендации по цвету, но я их немного адаптировала. Люблю работать в тёплой цветовой гамме, поэтому сделала жёлтый фон, добавил красных оттенков для динамики и чтобы отразить любовь к Туле, а серый — как связь с мастерами, — добавила Полина.

Дизайн, IT, гастрономия, мода и архитектура — эти сферы создают бренды Тульской области. Их развитие сейчас поддерживается правительством региона. Об этом на VI федеральном форуме-фестивале «Российская креативная неделя» говорил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Мы стараемся выстроить экосистему поддержки креативных индустрий и развиваемся постепенно в этом направлении. Комфортная среда формирует у людей желание проявлять себя в творческой сфере. В креативной индустрии сегодня много инициатив исходит от молодежи. Это важно также с точки зрения сохранения населения внутри региона. Безусловно, молодежь хочет оставаться там, где создана соответствующая среда.

Например, тульская дизайн-студия МИРА уже более пяти лет работает на рынке ивент-дизайна, брендинга и цифровых решений. В портфолио студии — проекты для крупнейших федеральных и международных компаний. Команда из 20 специалистов создаёт ключевые визуальные концепции, 3D-визуализации, бренд айдентику и сайты, помогая клиентам выделяться и достигать бизнес-результатов.

Студия выполняет проекты для Авито, Сбер, МТС, VK, Яндекс, и других лидеров рынка, а также Минсельхоза РФ, Движение Первых, Росмолодежи, программ «Сделано в России» и «Сделано в Москве», различных конференций и фестивалей. Накануне студия завоевала первое место в номинации «Дизайн-бюро» премии ивент-индустрии «Многогранность».

Развитие креативных индустрий находится на контроле губернатора Дмитрия Миляева.