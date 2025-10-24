С 5 ноября в Тульской области стартует ремонт моста через Красивую Мечу: движение направят в обход

Фото ГК "Автодор".

Работы продлятся два года и завершатся в конце 2027 года.

В Ефремовском районе с 5 ноября начинается капремонт моста через реку Красивая Меча на 311-м км трассы М-4 «Дон». Работы продлятся до конца 2027 года, сообщает ГК «Автодор».

Водители смогут объехать закрытый участок через скоростной участок трассы М-4 (без проезда через пункт взимания платы) и по региональной дороге Рязань — Ряжск — Ефремов.

Для жителей деревни Покровки и близлежащих населённых пунктов движение автобусов будет организовано с остановок «Элеватор» и «Чернятино». Дополнительно специалисты построили удобный пешеходный переход.