С 5 ноября в Тульской области стартует ремонт моста через Красивую Мечу: движение направят в обход
Фото ГК "Автодор".

Работы продлятся два года и завершатся в конце 2027 года.

В Ефремовском районе с 5 ноября начинается капремонт моста через реку Красивая Меча на 311-м км трассы М-4 «Дон». Работы продлятся до конца 2027 года, сообщает ГК «Автодор». 

Водители смогут объехать закрытый участок через скоростной участок трассы М-4 (без проезда через пункт взимания платы) и по региональной дороге Рязань — Ряжск — Ефремов.

Для жителей деревни Покровки и близлежащих населённых пунктов движение автобусов будет организовано с остановок «Элеватор» и «Чернятино». Дополнительно специалисты построили удобный пешеходный переход. 

24 октября, в 17:06 0
Место
Тульская область
Прочее
ремонт мостаКрасная меча
