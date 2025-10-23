  1. Моя Слобода
Тулякам рассказали, как получить компенсацию по ОСАГО онлайн
Фото Алексея Пирязева.

Тулякам рассказали, как получить компенсацию по ОСАГО онлайн

Приложением «Госуслуги Авто» пользуется уже почти 15 млн человек.

Теперь способ оформления ДТП — по европротоколу или с участием сотрудника ГИБДД — не имеет значения, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Подать заявление на компенсацию по ОСАГО можно через «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги Авто».

Как это работает: 

  • После ДТП нужно подать заявление на выплату по ОСАГО на «Госуслугах» или в приложении. Большинство данных заполняются автоматически. Страховая компания назначит осмотр автомобиля, а затем направит его на ремонт или переведет компенсацию на карту.
  • Если в аварии участвовало более двух автомобилей или пострадали люди, заявление нужно подать лично в страховую компанию.

Приложением «Госуслуги Авто» уже пользуются почти 15 миллионов человек. В нем можно хранить электронные документы на машину, оформить ДТП по европротоколу, подать заявление в страховую, записаться в ГИБДД и даже связаться с водителем другого автомобиля.

