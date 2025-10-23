Тулякам рассказали, как получить компенсацию по ОСАГО онлайн

Фото Алексея Пирязева.

Теперь способ оформления ДТП — по европротоколу или с участием сотрудника ГИБДД — не имеет значения, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Подать заявление на компенсацию по ОСАГО можно через «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги Авто».

Как это работает:

После ДТП нужно подать заявление на выплату по ОСАГО на «Госуслугах» или в приложении. Большинство данных заполняются автоматически. Страховая компания назначит осмотр автомобиля, а затем направит его на ремонт или переведет компенсацию на карту.

Если в аварии участвовало более двух автомобилей или пострадали люди, заявление нужно подать лично в страховую компанию.

Приложением «Госуслуги Авто» уже пользуются почти 15 миллионов человек. В нем можно хранить электронные документы на машину, оформить ДТП по европротоколу, подать заявление в страховую, записаться в ГИБДД и даже связаться с водителем другого автомобиля.