В администрации рассказали, зачем вырубают тополя в сквере на Приупской

В редакцию Myslo обратились жители улицы Приупской в Пролетарском округе Тулы. В конце прошлой недели в сквере в районе дома № 30 началась вырубка деревьев вокруг новой площадки для выгула собак.

— Мы живем недалеко от завода, деревья хоть как-то нас защищали. А теперь что? Тополям было около 50 лет, у многих пни нормальные, не сухие. Зачем их уничтожать? — спрашивают жители.

В администрации округа пояснили, что деревья хоть и не были больными, но являлись потенциально аварийными: из-за высоты при сильном ветре могли упасть. Поэтому было принято решение их спилить, а вместо них посадить клены и липы.

— Высокие деревья удаляем для исключения риска их падения во время непогоды. Мы уже начали постепенно менять деревья. В прошлом году посадили здесь клены. Сейчас продолжаем работу. В следующем году посадим в сквере новые деревья, — пояснил глава Пролетарского округа Максим Колычев.