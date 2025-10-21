  1. Моя Слобода
Где в Туле не будет света 22 октября

Где в Туле не будет света 22 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:


чссвет.jpg

вчера, в 22:00
