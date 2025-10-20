В Заречье снизят давление воды из-за работ на Обидимо-Упкинском водозаборе

В Зареченском районе 22 октября с 8 до 17 часов ожидается снижение давления холодной воды из-за работ на Обидимо-Упкинском водозаборе.
По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Тулагорводоканал сообщает о предстоящих работах.
