Чиновники тульского правительства сыграли в шахматы со сборной Совета Федерации
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Чиновники тульского правительства сыграли в шахматы со сборной Совета Федерации

Соревнования прошли в здании Совфеда по поручению главы Тульской области Дмитрия Миляева.

Губернатор приветствовал участников и гостей турнира. Он отметил, что в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации пройдет ряд соревнований: по пулевой стрельбе, шахматам, женскому волейболу, футболу и хоккею. Программа рассчитана на три дня.

– Спорт – один из приоритетов для нашего региона и имеет мощное объединяющее начало для создания деловых контактов, товарищества и дружбы. Поэтому было принято решение, что помимо деловой программы в рамках Дней Тульской области будет организована и спортивная. Таким образом мы также вносим вклад в развитие корпоративного спорта, – подчеркнул Дмитрий Вячеславович.

zdcbeie84bdhu9p7pllf4w6673bs3bm3.jpg

Дмитрий Миляев обратился к российскому шахматисту, гроссмейстеру, обладателю Кубка мира, сенатору Совета Федерации РФ от Крыма Сергею Карякину. Глава региона поблагодарил его за вклад в развитие молодежи.  В свою очередь, Сергей Карякин, минувшей весной посетивший оружейную столицу, подчеркнул, что в Туле сильная шахматная школа. 

В турнире приняли участие 12 человек. Среди участников – депутаты и сенаторы Российской Федерации.

Более 3000 жителей Тульской области регулярно занимаются шахматным спортом и участвуют в соревнованиях разного уровня. Более 30 тренеров готовят подрастающих профессионалов. Среди уроженцев Тульской области – 15 мастеров спорта России, пять международных гроссмейстеров, десять мастеров ФИДЕ.

Министерство спорта Тульской области ежегодно поддерживает развитие шахмат в регионе. Помимо активной работы по развитию спорта высших достижений развивается массовый спорт, например программа  «Шахматы в школах». В этом году в ней участвуют более 15 тысяч юных туляков.

сегодня, в 18:35 −3
Событие
Совет Федерацииправительство Тульской областишахматысоревнованияпоручения Дмитрия Миляева
Место
Тульская областьМосква
