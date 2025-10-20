В Тульской области железнодорожники проведут акцию «Внимание, переезд!»

Фото из архива Myslo.

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД.

В рамках акции «Внимание, переезд!» с 20 по 29 октября будут организованы рейды, в ходе которых автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

С начала года на переездах МЖД произошло 22 ДТП, из которых 9 ДТП произошло в Московской области, 4 – в Тульской, по 2 происшествия – в Калужской, Орловской, Смоленской, 1 – в Брянской областях.

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.