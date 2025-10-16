Детский омбудсмен Наталия Зыкова помогла ребёнку-инвалиду получить жизненное важное лекарство

Фото с личной страницы Наталии Зыковой

К уполномоченному по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что её ребёнку-инвалиду не выдали в нужном количестве жизненно важный препарат.

По словам женщины, она получила лишь две упаковки из положенных четырёх. Наталия Зыкова направила запрос в министерство здравоохранения Тульской области для принятия превентивных мер. В результате ребёнок был обеспечен необходимым лекарством в нужном объёме.

– Напоминаю, что дети?инвалиды до 18 лет имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей за счёт средств бюджета. Если вы и ваш ребенок столкнулись с нарушением права на охрану здоровья – обращайтесь к уполномоченному по правам ребёнка. Помощь есть – не оставайтесь с проблемой один на один, – написала Зыкова на своей странице в социальной сети.