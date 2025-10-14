  1. Моя Слобода
Туляки разделили 150 тысяч призовых рублей за победу в номинации «Битвы роботов»
Скрин из видео министерства цифрового развития и связи.

Третий отборочный этап пройдет в Санкт-Петербурге.

Тульская команда «Кабаны» получила титул победителя специальной категории «Восставшие из пепла»: состязались роботы, потерпевшие поражение ранее. Их робот «Сварог» выдержал бой и был признан победителем, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Ребята вышли на ринг московского «Патриота» против команд Robozon, Krillof, Concrete Mixer и «Большая Семья».

— В бою придерживались тактики выживания: облегчили орудие, снизили мощность ходовой части и действовали аккуратно, без агрессии. Прямо перед поединком у робота спустило колесо, но неисправность оказалась некритичной — машина почти не потеряла маневренности и управляемости. Мы остались в восторге — номинация получилась яркой и захватывающей, — отметил капитан команды Даниил Илюшкин.

150 000 призовых рублей «Кабаны» поделили с Robozon и «Большой Семьей».

Третий отборочный этап пройдет в Санкт-Петербурге. Туляки выставят другого робота и поборются за выход в финал «Битвы мини-роботов».
 

Всего в третьем отборочном этапе чемпионата сразятся 28 команд из России, Туниса и Индии.

сегодня, в 09:42 +1
Место
Тульская область
