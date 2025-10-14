  1. Моя Слобода
На Куликовом поле в 20-й раз пройдет акция «Зеленая Дубрава»
Фото музея-заповедника «Куликово поле».

Саженцы молодых дубков вырастили специалисты Российского центра защиты леса.

В субботу, 18 октября, музей-заповедник «Куликово поле» в 20-й раз проводит экологическую акцию памяти «Зеленая Дубрава». В этот день все желающие могут высадить дерево на памятной территории в честь воинов Дмитрия Донского и своих близких, сражавшихся за Родину.

Акция проводится с 2005 года. За набирающим силу лесом ухаживают специалисты музея.

Как отмечают сотрудники музея, на поле Куликовской битвы первой была восстановлена именно Зеленая Дубрава. Ученые выяснили с точностью до десятков метров, где в эпоху Средневековья рос этот широколиственный лес, упомянутый в летописных источниках. На исторической территории участники акции несколько лет высаживали молодые дубки, ясени, липы и клены. Сегодня молодая Зеленая Дубрава сможет укрыть не только туристов, но и всадников.

Специалисты ФБУ «Рослесозащита» были инициаторами эколого-патриотической акции, и уже 20 лет сотрудники региональных представительств организации выращивают деревья для поля Куликовской битвы, а также рассказывают волонтерам, как правильно их сажать.

Официальное открытие акции «Зеленая Дубрава» по традиции состоится в селе Монастырщино, на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы.

После посадки деревьев участники смогут вернуться сюда на развлекательную программу, а также бесплатно посетить Музей Куликовской битвы в Моховом и экспозицию «Дон. Вся история на берегах одной реки» в селе Монастырщино.

Программа (0+):

  • 10.00 — Регистрация участников акции в Центре приема посетителей Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.
  • 12.00 — Выезд к месту посадки на личном транспорте.
  • 12.30 — Посадка саженцев. Захватите перчатки и лопаты!
  • 15.00 — Экскурсионная и развлекательная программы (квест «Угости лошадь» на Конном дворе (200 рублей), активности на Богатырском стане в Моховом (350 рублей), мастер-класс «Блины на пеньках» в Монастырщине (300 рублей).

сегодня, в 18:03 +1
