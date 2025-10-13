Тулякам предложили оценить качество городского транспорта

Фото Алексея Пирязева.

Народный фронт запустил проект, посвященный общественному транспорту в разных регионах России. У жителей Тульской области появилась возможность принять участие в исследовании и выразить свое отношение к состоянию автобусов, трамваев и троллейбусов, качеству маршрута и уровню комфорта путешествий.

Для участия нужно перейти по ссылке и заполнить анкету.

Цель опроса — собрать максимальное количество предложений и рекомендаций от граждан, которые помогут властям усовершенствовать городскую транспортную инфраструктуру.

«Ваши замечания и предложения будут услышаны на самом высоком уровне», — отметили в Народном фронте.

Опрос продлится до 24 октября.