  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам предложили оценить качество городского транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам предложили оценить качество городского транспорта
Фото Алексея Пирязева.

Тулякам предложили оценить качество городского транспорта

Опрос проводится до 24 октября.

Народный фронт запустил проект, посвященный общественному транспорту в разных регионах России. У жителей Тульской области появилась возможность принять участие в исследовании и выразить свое отношение к состоянию автобусов, трамваев и троллейбусов, качеству маршрута и уровню комфорта путешествий.

Для участия нужно перейти по ссылке и заполнить анкету. 

Цель опроса — собрать максимальное количество предложений и рекомендаций от граждан, которые помогут властям усовершенствовать городскую транспортную инфраструктуру.

«Ваши замечания и предложения будут услышаны на самом высоком уровне», — отметили в Народном фронте. 

Опрос продлится до 24 октября.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 15:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
опроснародный фронттранспорт
Погода в Туле 13 октября: до +5 градусов и неспокойное магнитное поле
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 октября: до +5 градусов и неспокойное магнитное поле
сегодня, в 07:00, 49 1153 6
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
Жизнь Тулы и области
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
сегодня, в 12:09, 15 2257 -3
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
Дежурная часть
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
сегодня, в 11:12, 13 1753 1
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
Дежурная часть
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
сегодня, в 13:52, 13 1595 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова
В Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова
«Арсенал» приглашает болельщиков на кубковый матч с «Соколом»
«Арсенал» приглашает болельщиков на кубковый матч с «Соколом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.