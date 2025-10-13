  1. Моя Слобода
  В Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова
В Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области пройдет международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова

На открытие приедут российские кинозвезды.

С 21 по 26 октября на 35 площадках региона состоится XXIII международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова. В шести программах игрового кино «Боевая десятка», документального «Битва за жизнь», детско-юношеского «Соколенок», «АКМ» (короткий метр), «Сериал», ретроспективного «Солдаты свободы» будет представлено более 60 фильмов.

21 октября в 17.00 в ГКЗ состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Любовь Руденко вручит призы «Золотой меч» «За большой вклад в развитие военного кино» российскому кинорежиссёру, сценаристу, продюсеру, президенту гильдии кинорежиссёров России Николаю Лебедеву и хрустальный приз «За актерское мастерство имени Николая Олялина» российскому актёру театра и кино Максиму Дрозду.

Церемонию посетит китайская делегация из 10 человек во главе с президентом Всекитайского научного общества мирового кино Ли Цянь, чей фильм «Клятва спасителей» был представлен на фестивале им. Озерова в 2023 году.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи на киноплощадках Тулы и Тульской области, показы фильмов для зрителей с ограничениями по зрению и слуху, «Неделя китайского кино», на которой будет представлено четыре игровых и один документальный фильм китайского производства с русскими субтитрами на военную тематику.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдёт кинопоказ «Суджа. Железный поток» Амира Юсупова. В программе игрового кино «Боевая десятка» состоятся премьеры фильмов российских, китайских, белорусских и сербских кинематографистов.

С 2025 года в документальном кино «Битва за жизнь» проходят показы фильмов специальной программы «Донбасс. Возвращение». 

Завершится фестиваль военного кино церемонией закрытия в Тульской областной филармонии 26 октября в 18.00.

Подробная афиша станет известна позднее. 

сегодня, в 15:30 0
